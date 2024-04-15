Власти Ишимского района назвали деревни и села, которым грозит затопление. Карта

Разлив реки Ишим грозит затоплению тюменским деревням и селам
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В зону возможного подтопления попадут шесть населенных пунктов Фото:
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В Ишимском районе Тюменской области при разливе реки Ишим в зоне затопления и подтопления окажутся жители шести сел и деревень. Подробную карту, на которой схематично показаны зоны риска ЧС, составили местные власти.

«Уважаемые жители Ишимского района! На картах представлены зоны прогнозируемого затопления и подтопления населенных пунктов при разливе реки Ишим», — сообщается в telegram-канале районных властей.

Подтопление грозит жителям шести населенных пунктов. Это:

  • д. Симонова;
  • с. Пахомова;
  • д. Сорочкина;
  • с. Клепиково;
  • с. Плешково;
  • д. Рагозина.

Подобную карту составили и в Ялуторовске. Также зоны подтопления известны в Упоровском и Абатском районе. В самом Ишиме в зоне затопления окажутся частные дома и многоквартирники, в которых проживают порядка 7 500 человек. По данным инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на утро 15 апреля вода в реке Ишим достигла 287 сантиметров, прибавив 54 сантиметра за сутки.

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В Ишимском районе Тюменской области при разливе реки Ишим в зоне затопления и подтопления окажутся жители шести сел и деревень. Подробную карту, на которой схематично показаны зоны риска ЧС, составили местные власти. «Уважаемые жители Ишимского района! На картах представлены зоны прогнозируемого затопления и подтопления населенных пунктов при разливе реки Ишим», — сообщается в telegram-канале районных властей. Подтопление грозит жителям шести населенных пунктов. Это: Подобную карту составили и в Ялуторовске. Также зоны подтопления известны в Упоровском и Абатском районе. В самом Ишиме в зоне затопления окажутся частные дома и многоквартирники, в которых проживают порядка 7 500 человек. По данным инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на утро 15 апреля вода в реке Ишим достигла 287 сантиметров, прибавив 54 сантиметра за сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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