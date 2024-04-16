Курганские власти выплатили полмиллиона пострадавшим при наводнении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звериноголовское. Курган, двор, эвакуация, деревня, половодье, поселок, мужчина, паводок, уровень воды, наводнение, потоп
49 жителей уже получили выплаты по 10 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области власти выплатили пострадавшим при наводнении около полумиллиона рублей. Первые выплаты получили десятки жителей Звериноголовского и Целинного округов, чьи дома раньше всех попали под стихию. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«В Курганской области выплачивают материальную помощь пострадавшим в результате ЧС, чьи дома были подтоплены. Регион уже перечислил единовременную материальную помощь в размере 10 000 рублей 49 жителям Звериноголовского и Целинного округов, чьи дома одними из первых попали под подтопление», — говорится в сообщении.

Всего заявления на получение выплат в 10 тысяч рублей в регионе подали более 2450 граждан. Почти половина обращений от жителей Кургана и Белозерского округа. Также подано более 200 заявлений на получение выплат за утрату имущества первой необходимости в размере 30 или 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число эвакуированных из-за наводнения. По данным МЧС региона, на 16 апреля из подтопляемых зон вывезено более 13 тысяч человек. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области власти выплатили пострадавшим при наводнении около полумиллиона рублей. Первые выплаты получили десятки жителей Звериноголовского и Целинного округов, чьи дома раньше всех попали под стихию. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «В Курганской области выплачивают материальную помощь пострадавшим в результате ЧС, чьи дома были подтоплены. Регион уже перечислил единовременную материальную помощь в размере 10 000 рублей 49 жителям Звериноголовского и Целинного округов, чьи дома одними из первых попали под подтопление», — говорится в сообщении. Всего заявления на получение выплат в 10 тысяч рублей в регионе подали более 2450 граждан. Почти половина обращений от жителей Кургана и Белозерского округа. Также подано более 200 заявлений на получение выплат за утрату имущества первой необходимости в размере 30 или 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число эвакуированных из-за наводнения. По данным МЧС региона, на 16 апреля из подтопляемых зон вывезено более 13 тысяч человек. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...