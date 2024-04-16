Курганские власти выплатили полмиллиона пострадавшим при наводнении

В Курганской области власти выплатили пострадавшим при наводнении около полумиллиона рублей. Первые выплаты получили десятки жителей Звериноголовского и Целинного округов, чьи дома раньше всех попали под стихию. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.
«В Курганской области выплачивают материальную помощь пострадавшим в результате ЧС, чьи дома были подтоплены. Регион уже перечислил единовременную материальную помощь в размере 10 000 рублей 49 жителям Звериноголовского и Целинного округов, чьи дома одними из первых попали под подтопление», — говорится в сообщении.
Всего заявления на получение выплат в 10 тысяч рублей в регионе подали более 2450 граждан. Почти половина обращений от жителей Кургана и Белозерского округа. Также подано более 200 заявлений на получение выплат за утрату имущества первой необходимости в размере 30 или 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число эвакуированных из-за наводнения. По данным МЧС региона, на 16 апреля из подтопляемых зон вывезено более 13 тысяч человек. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.
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В Курганской области власти выплатили пострадавшим при наводнении около полумиллиона рублей. Первые выплаты получили десятки жителей Звериноголовского и Целинного округов, чьи дома раньше всех попали под стихию. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «В Курганской области выплачивают материальную помощь пострадавшим в результате ЧС, чьи дома были подтоплены. Регион уже перечислил единовременную материальную помощь в размере 10 000 рублей 49 жителям Звериноголовского и Целинного округов, чьи дома одними из первых попали под подтопление», — говорится в сообщении. Всего заявления на получение выплат в 10 тысяч рублей в регионе подали более 2450 граждан. Почти половина обращений от жителей Кургана и Белозерского округа. Также подано более 200 заявлений на получение выплат за утрату имущества первой необходимости в размере 30 или 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число эвакуированных из-за наводнения. По данным МЧС региона, на 16 апреля из подтопляемых зон вывезено более 13 тысяч человек. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.