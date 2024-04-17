Как будет расти доллар в 2024 году

Экономист Лобода: летом доллар поднимется до 100 рублей

17 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Высокая инфляция в США влияет на курс доллара в России, считает Андрей Лобода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во втором полугодии 2024 года (с июля) курс доллара может вновь составить 100 рублей. Связано это с грядущей обязательной отменой продажи валютной выручки и высокой инфляцией в США. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «В ближайшие дни доллар может колебаться в рамках 92-95 рублей. В мае можно ожидать дальнейшего ослабления рубля до 95-97 рублей за доллар. Падения рубля до 100 рублей за доллар можно ожидать во втором полугодии 2024 года, что будет возможно на существенном внешнем или внутреннем „негативе“», — объяснил Андрей Лобода. Экономист высказал сомнение, что в России будет продлена продажа валютной выручки. «Доллар дорожает по двум причинам. Во-первых, в России валютный рынок ожидает скорой отмены обязательной продажи валютной выручки. Это „негатив“, который уже сегодня закладывается в обменный курс. Маловероятно, что обязательная продажа валютной выручки будет продлена. Во-вторых, в США все еще сохраняется высокая инфляция. А значит, Федеральная резервная система (независимое агентство для выполнения функций ЦБ и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой США, — прим. URA.RU) начнет еще не скоро снижать процентные ставки, и это будет работать на укрепление „гринбека“ (бумажные деньги в Америке)», — добавил Лобода. По данным Московской биржи на вечер 16 апреля, курс доллара составляет 94,36 рубля. Евро — 100,24 рубля. В начале торгов 3 апреля курс доллара снижался на 14 копеек до 92,44 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во втором полугодии 2024 года (с июля) курс доллара может вновь составить 100 рублей. Связано это с грядущей обязательной отменой продажи валютной выручки и высокой инфляцией в США. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «В ближайшие дни доллар может колебаться в рамках 92-95 рублей. В мае можно ожидать дальнейшего ослабления рубля до 95-97 рублей за доллар. Падения рубля до 100 рублей за доллар можно ожидать во втором полугодии 2024 года, что будет возможно на существенном внешнем или внутреннем „негативе“», — объяснил Андрей Лобода. Экономист высказал сомнение, что в России будет продлена продажа валютной выручки. «Доллар дорожает по двум причинам. Во-первых, в России валютный рынок ожидает скорой отмены обязательной продажи валютной выручки. Это „негатив“, который уже сегодня закладывается в обменный курс. Маловероятно, что обязательная продажа валютной выручки будет продлена. Во-вторых, в США все еще сохраняется высокая инфляция. А значит, Федеральная резервная система (независимое агентство для выполнения функций ЦБ и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой США, — прим. URA.RU) начнет еще не скоро снижать процентные ставки, и это будет работать на укрепление „гринбека“ (бумажные деньги в Америке)», — добавил Лобода. По данным Московской биржи на вечер 16 апреля, курс доллара составляет 94,36 рубля. Евро — 100,24 рубля. В начале торгов 3 апреля курс доллара снижался на 14 копеек до 92,44 рубля.