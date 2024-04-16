Боррель: Запад не сможет помочь Украине так, как помогает Израилю

Запад не сможет помочь Украине в воздушном пространстве с помощью ПВО «Железный купол», который работает в Израиле. С таким признанием выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав внешнеполитических ведомств 27 стран сообщества по ситуации на Ближнем Востоке.
«Запад не может создать на Украине систему, аналогичную израильскому „Железному куполу“», — заявил Боррель. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что это связано с отсутствием на Украине американских военных баз, которые бы Запад защищал с таким рвением.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно взывал к Западу, что Украина нуждается в такой же защите с их стороны, какую они оказывают Израилю. В частности, он заявил, что Трипольская ТЭС была разрушена именно из-за бездействия Запада.
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