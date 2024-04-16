16 апреля 2024

Боррель: Запад не сможет помочь Украине так, как помогает Израилю

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Жозеп Боррель,  stock
Боррель открыл Украине глаза на суровую правду Фото:

Запад не сможет помочь Украине в воздушном пространстве с помощью ПВО «Железный купол», который работает в Израиле. С таким признанием выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав внешнеполитических ведомств 27 стран сообщества по ситуации на Ближнем Востоке.

«Запад не может создать на Украине систему, аналогичную израильскому „Железному куполу“», — заявил Боррель. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что это связано с отсутствием на Украине американских военных баз, которые бы Запад защищал с таким рвением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно взывал к Западу, что Украина нуждается в такой же защите с их стороны, какую они оказывают Израилю. В частности, он заявил, что Трипольская ТЭС была разрушена именно из-за бездействия Запада.

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Запад не сможет помочь Украине в воздушном пространстве с помощью ПВО «Железный купол», который работает в Израиле. С таким признанием выступил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав внешнеполитических ведомств 27 стран сообщества по ситуации на Ближнем Востоке. «Запад не может создать на Украине систему, аналогичную израильскому „Железному куполу“», — заявил Боррель. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что это связано с отсутствием на Украине американских военных баз, которые бы Запад защищал с таким рвением. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно взывал к Западу, что Украина нуждается в такой же защите с их стороны, какую они оказывают Израилю. В частности, он заявил, что Трипольская ТЭС была разрушена именно из-за бездействия Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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