Курганская «Рублевка» тонет в Тоболе. Видео

Кетовский округ Курганской области затопило паводком

17 апреля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Жителей призывают к немедленной эвакуации из подтопляемой зоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Большая вода добралась до Кетовского округа Курганской области, который также называют курганской «Рублевкой», подтопив жилые дома и социальные объекты. Пресс-служба правительства региона выложила видео, снятое с высоты птичьего полета, где запечатлено, как сейчас выглядит правый берег Кургана. «В Кетовском округе, где еще днем (16 апреля — прим.URA.RU) в районе нескольких сел была преодолена отметка в 10 метров, продолжается рост уровня воды. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. Жителям Белозерского округа, в сторону которого сейчас идет вода, тоже необходимо принять меры к эвакуации», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ночь на 17 апреля власти обратились к жителям нижней части села Кетово. Там началась экстренная эвакуация. Население региона предупредили, что интенсивное увеличение уровня Тобола продержится один-два дня. Другая информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая вода добралась до Кетовского округа Курганской области, который также называют курганской «Рублевкой», подтопив жилые дома и социальные объекты. Пресс-служба правительства региона выложила видео, снятое с высоты птичьего полета, где запечатлено, как сейчас выглядит правый берег Кургана. «В Кетовском округе, где еще днем (16 апреля — прим.URA.RU) в районе нескольких сел была преодолена отметка в 10 метров, продолжается рост уровня воды. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. Жителям Белозерского округа, в сторону которого сейчас идет вода, тоже необходимо принять меры к эвакуации», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ночь на 17 апреля власти обратились к жителям нижней части села Кетово. Там началась экстренная эвакуация. Население региона предупредили, что интенсивное увеличение уровня Тобола продержится один-два дня. Другая информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU.