Большая вода добралась до Кетовского округа Курганской области, который также называют курганской «Рублевкой», подтопив жилые дома и социальные объекты. Пресс-служба правительства региона выложила видео, снятое с высоты птичьего полета, где запечатлено, как сейчас выглядит правый берег Кургана.
«В Кетовском округе, где еще днем (16 апреля — прим.URA.RU) в районе нескольких сел была преодолена отметка в 10 метров, продолжается рост уровня воды. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. Жителям Белозерского округа, в сторону которого сейчас идет вода, тоже необходимо принять меры к эвакуации», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В ночь на 17 апреля власти обратились к жителям нижней части села Кетово. Там началась экстренная эвакуация. Население региона предупредили, что интенсивное увеличение уровня Тобола продержится один-два дня. Другая информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU.
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Большая вода добралась до Кетовского округа Курганской области, который также называют курганской «Рублевкой», подтопив жилые дома и социальные объекты. Пресс-служба правительства региона выложила видео, снятое с высоты птичьего полета, где запечатлено, как сейчас выглядит правый берег Кургана. «В Кетовском округе, где еще днем (16 апреля — прим.URA.RU) в районе нескольких сел была преодолена отметка в 10 метров, продолжается рост уровня воды. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. Жителям Белозерского округа, в сторону которого сейчас идет вода, тоже необходимо принять меры к эвакуации», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ночь на 17 апреля власти обратились к жителям нижней части села Кетово. Там началась экстренная эвакуация. Население региона предупредили, что интенсивное увеличение уровня Тобола продержится один-два дня. Другая информация по теме наводнения — в трансляции URA.RU.