Шумков предупредил о худшем сценарии для Кетовского округа из-за наводнения. Фото

Губернатор Шумков: в Кетовском округе уровень воды в Тоболе будет расти

17 апреля 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

В регионе уже затоплены 344 жилых дома и 1 148 придомовых участка, отмечал Вадим Шумков (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На территории Кетовском округе Курганской области 10-метровый уровень воды в Тоболе будет продолжать расти. Об этом предупредил губернатор региона Вадим Шумков. «В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за восемь. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. Следовательно, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий, которые непрерывно перечисляются уже полторы недели», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Правительство области в ночь на 17 апреля обратилось со срочным обращением к населению. «Уважаемые жители нижней части села Кетово, включая улицы Рабочая, Ленина, Бородина, К. Мяготина, Пушкина, Сиреневая, Совхозная, Российская, Набережная, Больничная, Красина, Заречная, Заозерная, Дачная, Береговая, Советская, Кооперативная. В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — указано в telegram-канале ведомства. Ближайший ПВР размещен на территории села. Уровень Тобола в черте Кургана стремительно приближается к критическому значению. Граждан предупредили, что эта динамика продержится несколько дней. О другой информации, связанной с паводком в регионе, узнаете из трансляции URA.RU. Пункт временного размещения развернут в общежитии №2 КГСХА telegram-канал «Курганская область официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Кетовском округе Курганской области 10-метровый уровень воды в Тоболе будет продолжать расти. Об этом предупредил губернатор региона Вадим Шумков. «В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за восемь. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. Следовательно, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий, которые непрерывно перечисляются уже полторы недели», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Правительство области в ночь на 17 апреля обратилось со срочным обращением к населению. «Уважаемые жители нижней части села Кетово, включая улицы Рабочая, Ленина, Бородина, К. Мяготина, Пушкина, Сиреневая, Совхозная, Российская, Набережная, Больничная, Красина, Заречная, Заозерная, Дачная, Береговая, Советская, Кооперативная. В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — указано в telegram-канале ведомства. Ближайший ПВР размещен на территории села. Уровень Тобола в черте Кургана стремительно приближается к критическому значению. Граждан предупредили, что эта динамика продержится несколько дней. О другой информации, связанной с паводком в регионе, узнаете из трансляции URA.RU.