16 апреля 2024

Шумков предупредил о худшем сценарии для Кетовского округа из-за наводнения. Фото

Губернатор Шумков: в Кетовском округе уровень воды в Тоболе будет расти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе уже затоплены 344 жилых дома и 1 148 придомовых участка, отмечал Вадим Шумков (справа)
В регионе уже затоплены 344 жилых дома и 1 148 придомовых участка, отмечал Вадим Шумков (справа) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На территории Кетовском округе Курганской области 10-метровый уровень воды в Тоболе будет продолжать расти. Об этом предупредил губернатор региона Вадим Шумков.

«В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за восемь. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. Следовательно, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий, которые непрерывно перечисляются уже полторы недели», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Правительство области в ночь на 17 апреля обратилось со срочным обращением к населению. «Уважаемые жители нижней части села Кетово, включая улицы Рабочая, Ленина, Бородина, К. Мяготина, Пушкина, Сиреневая, Совхозная, Российская, Набережная, Больничная, Красина, Заречная, Заозерная, Дачная, Береговая, Советская, Кооперативная. В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — указано в telegram-канале ведомства. Ближайший ПВР размещен на территории села.

Уровень Тобола в черте Кургана стремительно приближается к критическому значению. Граждан предупредили, что эта динамика продержится несколько дней. О другой информации, связанной с паводком в регионе, узнаете из трансляции URA.RU.

https://t.me/kurganskayaobl/25753
Пункт временного размещения развернут в общежитии №2 КГСХА

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Кетовском округе Курганской области 10-метровый уровень воды в Тоболе будет продолжать расти. Об этом предупредил губернатор региона Вадим Шумков. «В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за восемь. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. Следовательно, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий, которые непрерывно перечисляются уже полторы недели», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Правительство области в ночь на 17 апреля обратилось со срочным обращением к населению. «Уважаемые жители нижней части села Кетово, включая улицы Рабочая, Ленина, Бородина, К. Мяготина, Пушкина, Сиреневая, Совхозная, Российская, Набережная, Больничная, Красина, Заречная, Заозерная, Дачная, Береговая, Советская, Кооперативная. В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — указано в telegram-канале ведомства. Ближайший ПВР размещен на территории села. Уровень Тобола в черте Кургана стремительно приближается к критическому значению. Граждан предупредили, что эта динамика продержится несколько дней. О другой информации, связанной с паводком в регионе, узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...