На территории Кетовском округе Курганской области 10-метровый уровень воды в Тоболе будет продолжать расти. Об этом предупредил губернатор региона Вадим Шумков.
«В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за восемь. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. Следовательно, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий, которые непрерывно перечисляются уже полторы недели», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Правительство области в ночь на 17 апреля обратилось со срочным обращением к населению. «Уважаемые жители нижней части села Кетово, включая улицы Рабочая, Ленина, Бородина, К. Мяготина, Пушкина, Сиреневая, Совхозная, Российская, Набережная, Больничная, Красина, Заречная, Заозерная, Дачная, Береговая, Советская, Кооперативная. В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — указано в telegram-канале ведомства. Ближайший ПВР размещен на территории села.
Уровень Тобола в черте Кургана стремительно приближается к критическому значению. Граждан предупредили, что эта динамика продержится несколько дней. О другой информации, связанной с паводком в регионе, узнаете из трансляции URA.RU.
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На территории Кетовском округе Курганской области 10-метровый уровень воды в Тоболе будет продолжать расти. Об этом предупредил губернатор региона Вадим Шумков. «В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за восемь. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. Следовательно, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий, которые непрерывно перечисляются уже полторы недели», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Правительство области в ночь на 17 апреля обратилось со срочным обращением к населению. «Уважаемые жители нижней части села Кетово, включая улицы Рабочая, Ленина, Бородина, К. Мяготина, Пушкина, Сиреневая, Совхозная, Российская, Набережная, Больничная, Красина, Заречная, Заозерная, Дачная, Береговая, Советская, Кооперативная. В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — указано в telegram-канале ведомства. Ближайший ПВР размещен на территории села. Уровень Тобола в черте Кургана стремительно приближается к критическому значению. Граждан предупредили, что эта динамика продержится несколько дней. О другой информации, связанной с паводком в регионе, узнаете из трансляции URA.RU.