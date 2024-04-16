В РФ мигрантов-нарушителей выявят через систему распознавания лиц

В России иностранных граждан, нарушивших законодательство, предложили выявлять с помощью системы распознавания лиц. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В случае, если фото субъекта находится в базе данных правоохранительных органов, камеры позволяют распознать его в течение нескольких секунд. Только за 2022 год благодаря указанной системе были обнаружены и задержаны около восьми тысяч человек, находящихся в федеральном розыске, и раскрыто девять тысяч преступлений», — приводит инициативу Нилова газета «Известия».
Он подчеркнул, что после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта полицейские провели масштабные рейды, в ходе которых было выявлено больше шести тысяч нарушений миграционного законодательства. Из нарушителей 840 человек будут выдворены.
Политик предложил сделать Москву пилотным регионом в реализации инициативы. Свою идею он направил министру МВД Владимиру Колокольцеву.
Депутат Госдумы Петр Толстой также предлагает ужесточить миграционное законодательство и перестать пускать в Россию иностранцев с судимостью, передает «Царьград». Эксперт в области миграционной политики Михаил Бурда заявил изданию, что для реализации проекта необходимо усиление мер по идентификации мигрантов.
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