16 апреля 2024

В РФ мигрантов-нарушителей выявят через систему распознавания лиц

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Ярослав Нилов предложил сделать Москву пилотным регионом в инициативе с распознаванием лиц нарушителей Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В России иностранных граждан, нарушивших законодательство, предложили выявлять с помощью системы распознавания лиц. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В случае, если фото субъекта находится в базе данных правоохранительных органов, камеры позволяют распознать его в течение нескольких секунд. Только за 2022 год благодаря указанной системе были обнаружены и задержаны около восьми тысяч человек, находящихся в федеральном розыске, и раскрыто девять тысяч преступлений», — приводит инициативу Нилова газета «Известия».

Он подчеркнул, что после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта полицейские провели масштабные рейды, в ходе которых было выявлено больше шести тысяч нарушений миграционного законодательства. Из нарушителей 840 человек будут выдворены.

Политик предложил сделать Москву пилотным регионом в реализации инициативы. Свою идею он направил министру МВД Владимиру Колокольцеву.

Депутат Госдумы Петр Толстой также предлагает ужесточить миграционное законодательство и перестать пускать в Россию иностранцев с судимостью, передает «Царьград». Эксперт в области миграционной политики Михаил Бурда заявил изданию, что для реализации проекта необходимо усиление мер по идентификации мигрантов.

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В России иностранных граждан, нарушивших законодательство, предложили выявлять с помощью системы распознавания лиц. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «В случае, если фото субъекта находится в базе данных правоохранительных органов, камеры позволяют распознать его в течение нескольких секунд. Только за 2022 год благодаря указанной системе были обнаружены и задержаны около восьми тысяч человек, находящихся в федеральном розыске, и раскрыто девять тысяч преступлений», — приводит инициативу Нилова газета «Известия». Он подчеркнул, что после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта полицейские провели масштабные рейды, в ходе которых было выявлено больше шести тысяч нарушений миграционного законодательства. Из нарушителей 840 человек будут выдворены. Политик предложил сделать Москву пилотным регионом в реализации инициативы. Свою идею он направил министру МВД Владимиру Колокольцеву. Депутат Госдумы Петр Толстой также предлагает ужесточить миграционное законодательство и перестать пускать в Россию иностранцев с судимостью, передает «Царьград». Эксперт в области миграционной политики Михаил Бурда заявил изданию, что для реализации проекта необходимо усиление мер по идентификации мигрантов.
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