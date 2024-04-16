По делу главы филиала «Россети Северный Кавказ» арестовали еще восемь человек

17 апреля 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Суд отправил под стражу еще восемь человек по делу о хищении средств ПАО «Россети» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще восемь человек арестовали по делу о хищениях 2,8 млрд рублей в «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа»). Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда республики Дагестан. Ранее в рамках дела арестован директор филиала Магомедхабиб Мухумаев. «Заключены под стражу новые фигуранты уголовного дела о хищении денежных средств, принадлежащих ПАО „Россети“ и „МРСК Северного Кавказа“ <…> Суд, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Их отправили под арест до 16 июня. По версии следствия, фигуранты дела обвиняются в мошенничестве. Мухумаева ранее арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении почти 3 млрд рублей в рамках организованной преступной группировки. Позже были задержаны остальные соучастники преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще восемь человек арестовали по делу о хищениях 2,8 млрд рублей в «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа»). Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда республики Дагестан. Ранее в рамках дела арестован директор филиала Магомедхабиб Мухумаев. «Заключены под стражу новые фигуранты уголовного дела о хищении денежных средств, принадлежащих ПАО „Россети“ и „МРСК Северного Кавказа“ <…> Суд, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Их отправили под арест до 16 июня. По версии следствия, фигуранты дела обвиняются в мошенничестве. Мухумаева ранее арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении почти 3 млрд рублей в рамках организованной преступной группировки. Позже были задержаны остальные соучастники преступления.