16 апреля 2024

По делу главы филиала «Россети Северный Кавказ» арестовали еще восемь человек

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд отправил под стражу еще восемь человек по делу о хищении средств ПАО «Россети» Фото:

Еще восемь человек арестовали по делу о хищениях 2,8 млрд рублей в «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа»). Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда республики Дагестан. Ранее в рамках дела арестован директор филиала Магомедхабиб Мухумаев.

«Заключены под стражу новые фигуранты уголовного дела о хищении денежных средств, принадлежащих ПАО „Россети“ и „МРСК Северного Кавказа“ <…> Суд, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Их отправили под арест до 16 июня. По версии следствия, фигуранты дела обвиняются в мошенничестве.

Мухумаева ранее арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении почти 3 млрд рублей в рамках организованной преступной группировки. Позже были задержаны остальные соучастники преступления.

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Еще восемь человек арестовали по делу о хищениях 2,8 млрд рублей в «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа»). Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда республики Дагестан. Ранее в рамках дела арестован директор филиала Магомедхабиб Мухумаев. «Заключены под стражу новые фигуранты уголовного дела о хищении денежных средств, принадлежащих ПАО „Россети“ и „МРСК Северного Кавказа“ <…> Суд, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Их отправили под арест до 16 июня. По версии следствия, фигуранты дела обвиняются в мошенничестве. Мухумаева ранее арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении почти 3 млрд рублей в рамках организованной преступной группировки. Позже были задержаны остальные соучастники преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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