16 апреля 2024

В ХМАО подскочили цены на коммерческую недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуд-молл территории проекта парка "Притяжения". Магнитогорск, общепит, еда, парк притяжение, стол в кафе, фуд молл
Чаще всего бизнесмены интересовались покупкой общепитов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за первый квартал 2024 года средняя стоимость объектов коммерческой недвижимости выросла на 3%. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость».

«По данным „Авито Недвижимости“ в I квартале 2024 в ХМАО цена на покупку объектов коммерческой недвижимости выросла на 3% в сравнении с последним кварталом 2023 года. Стоимость в среднем составила 10 миллионов рублей», — поделился данными руководитель категории коммерческой недвижимости сервиса Олег Изотов.

Самым популярными коммерческими объектами для приобретения по данным аналитиков стали общепиты. Интерес к ним у предпринимателей в ХМАО увеличился на 62%. При этом объем предложения коммерческой недвижимости, доступной для покупки в регионе, вырос за период на 4%, а спрос на них остался практически неизменным — аналитики отметили небольшой рост на 1%.

В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам первого квартала 2024 года предприниматели чаще всего интересовались покупкой пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и собственных магазинов. Доля спроса на них составила 33%. Салонами красоты и барбершопами бизнесмены интересовались в 12%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за первый квартал 2024 года средняя стоимость объектов коммерческой недвижимости выросла на 3%. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость». «По данным „Авито Недвижимости“ в I квартале 2024 в ХМАО цена на покупку объектов коммерческой недвижимости выросла на 3% в сравнении с последним кварталом 2023 года. Стоимость в среднем составила 10 миллионов рублей», — поделился данными руководитель категории коммерческой недвижимости сервиса Олег Изотов. Самым популярными коммерческими объектами для приобретения по данным аналитиков стали общепиты. Интерес к ним у предпринимателей в ХМАО увеличился на 62%. При этом объем предложения коммерческой недвижимости, доступной для покупки в регионе, вырос за период на 4%, а спрос на них остался практически неизменным — аналитики отметили небольшой рост на 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам первого квартала 2024 года предприниматели чаще всего интересовались покупкой пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и собственных магазинов. Доля спроса на них составила 33%. Салонами красоты и барбершопами бизнесмены интересовались в 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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