В ХМАО подскочили цены на коммерческую недвижимость

17 апреля 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Чаще всего бизнесмены интересовались покупкой общепитов Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за первый квартал 2024 года средняя стоимость объектов коммерческой недвижимости выросла на 3%. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость». «По данным „Авито Недвижимости“ в I квартале 2024 в ХМАО цена на покупку объектов коммерческой недвижимости выросла на 3% в сравнении с последним кварталом 2023 года. Стоимость в среднем составила 10 миллионов рублей», — поделился данными руководитель категории коммерческой недвижимости сервиса Олег Изотов. Самым популярными коммерческими объектами для приобретения по данным аналитиков стали общепиты. Интерес к ним у предпринимателей в ХМАО увеличился на 62%. При этом объем предложения коммерческой недвижимости, доступной для покупки в регионе, вырос за период на 4%, а спрос на них остался практически неизменным — аналитики отметили небольшой рост на 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам первого квартала 2024 года предприниматели чаще всего интересовались покупкой пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и собственных магазинов. Доля спроса на них составила 33%. Салонами красоты и барбершопами бизнесмены интересовались в 12%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе за первый квартал 2024 года средняя стоимость объектов коммерческой недвижимости выросла на 3%. Об этом журналисту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость». «По данным „Авито Недвижимости“ в I квартале 2024 в ХМАО цена на покупку объектов коммерческой недвижимости выросла на 3% в сравнении с последним кварталом 2023 года. Стоимость в среднем составила 10 миллионов рублей», — поделился данными руководитель категории коммерческой недвижимости сервиса Олег Изотов. Самым популярными коммерческими объектами для приобретения по данным аналитиков стали общепиты. Интерес к ним у предпринимателей в ХМАО увеличился на 62%. При этом объем предложения коммерческой недвижимости, доступной для покупки в регионе, вырос за период на 4%, а спрос на них остался практически неизменным — аналитики отметили небольшой рост на 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам первого квартала 2024 года предприниматели чаще всего интересовались покупкой пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и собственных магазинов. Доля спроса на них составила 33%. Салонами красоты и барбершопами бизнесмены интересовались в 12%.