Reuters узнал, что Украина не получит все российские активы сразу

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Ни одно из решений о российских активах не подразумевает передачу всех денег Украине сразу Фото:

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что сейчас рассматриваются варианты как ареста российских активов, так и их использования в качестве залога. Однако Украина не получит всю сумму от активов сразу.

«Обсуждается ряд возможностей, от прямого ареста активов России до использования их в качестве обеспечения… Вашингтон „очень поддерживает“ недавние шаги Европейского союза по отделению процентного дохода от иммобилизованных активов… У Украины также не будет возможности получить всю сумму сразу, даже если бы все замороженные активы РФ были арестованы», — приводит слова Йеллен Reuters.

Несмотря на то, что западные государства рассматривают решение о конфискации замороженных российских активов стоимостью около 300 миллиардов долларов, ни одно из решений не подразумевает передачу всех денег Украине сразу. Другие источники издания подчеркнули, что наиболее перспективная идея — использование активов в качестве залога по кредитам, выпущенным для помощи Украине.

Западные эксперты в области юриспруденции считают, что конфискация замороженных средств, принадлежащих России, соответствует международному праву, передает «Царьград». В письме для стран G7, на которое ссылалось агентство Bloomberg, странам, где хранятся активы РФ, рекомендуют передать их международному механизму для передачи Киеву.

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Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что сейчас рассматриваются варианты как ареста российских активов, так и их использования в качестве залога. Однако Украина не получит всю сумму от активов сразу. «Обсуждается ряд возможностей, от прямого ареста активов России до использования их в качестве обеспечения… Вашингтон „очень поддерживает“ недавние шаги Европейского союза по отделению процентного дохода от иммобилизованных активов… У Украины также не будет возможности получить всю сумму сразу, даже если бы все замороженные активы РФ были арестованы», — приводит слова Йеллен Reuters. Несмотря на то, что западные государства рассматривают решение о конфискации замороженных российских активов стоимостью около 300 миллиардов долларов, ни одно из решений не подразумевает передачу всех денег Украине сразу. Другие источники издания подчеркнули, что наиболее перспективная идея — использование активов в качестве залога по кредитам, выпущенным для помощи Украине. Западные эксперты в области юриспруденции считают, что конфискация замороженных средств, принадлежащих России, соответствует международному праву, передает «Царьград». В письме для стран G7, на которое ссылалось агентство Bloomberg, странам, где хранятся активы РФ, рекомендуют передать их международному механизму для передачи Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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