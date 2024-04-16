В ЯНАО предприниматели начали скупать офисную недвижимость

Спрос на покупку офисов подскочил на 35% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам первого квартала 2024 года самыми популярными коммерческими объектами для покупки стали офисы. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», спрос на них с конца прошлого года вырос на 35%.

«В ЯНАО самым популярными коммерческими объектами для покупки в первом квартале 2024 стали офисы. Интерес к данному типу недвижимости увеличился на 35%», — сообщил корреспонденту URA.RU руководитель категории коммерческой недвижимости сервиса Олег Изотов.

Средняя стоимости приобретения коммерческой недвижимости на Ямале с начала года, по данным аналитиков, выросла на 9% и составила в среднем 12 миллионов рублей. При этом объем предложений снизился на 3%, а спрос в целом по все объектам вырос на 4%.

В Новом Уренгое (ЯНАО) на вторичном рынке начала дешеветь офисная недвижимость. С начала февраля данный вид помещений подешевел на 1,1%, что в целом нехарактерно для Нового Уренгоя, где за год цены на коммерцию стабильно росли от 0,1% до 11,2%. Средняя цена на офисные здания и помещения — 31,7 миллиона рублей.