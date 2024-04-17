Литва снова начала покупать зерно у России

17 апреля 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Увеличение импорта зерна замечено в Латвии и Литве Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Литва возобновила импорт зерна из РФ в феврале текущего года после шестимесячного перерыва. Об этом свидетельствуют данные европейской статистической службы. «Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года <…> Первая с того времени поставка произошла в феврале», — передает РИА Новости, основываясь на данных от европейской статистической службы. Там отметили, что было ввезено 12,2 тысячи тонн на 1,95 миллиона евро. Помимо Литвы, увеличение импорта зерна из России зафиксировано и в Латвии, где в конце зимы было приобретено 58,8 тысячи тонн на сумму десять миллионов евро, что на 6,2 тысячи тонн и 1,3 миллиона евро больше, чем месяцем ранее. В целом западными странами в феврале было куплено 92,6 тысячи тонн российского зерна на общую сумму 16,9 миллиона евро. Тем не менее в марте текущего года Латвия ввела запрет на ввоз российского зерна, а Евросоюз предложил ввести заградительные пошлины на этот вид продукции. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что потребители в Евросоюзе пострадают от ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии, передает RT. Глава РФ Владимир Путин назвал Россию первой страной по экспорту зерна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Литва возобновила импорт зерна из РФ в феврале текущего года после шестимесячного перерыва. Об этом свидетельствуют данные европейской статистической службы. «Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года <…> Первая с того времени поставка произошла в феврале», — передает РИА Новости, основываясь на данных от европейской статистической службы. Там отметили, что было ввезено 12,2 тысячи тонн на 1,95 миллиона евро. Помимо Литвы, увеличение импорта зерна из России зафиксировано и в Латвии, где в конце зимы было приобретено 58,8 тысячи тонн на сумму десять миллионов евро, что на 6,2 тысячи тонн и 1,3 миллиона евро больше, чем месяцем ранее. В целом западными странами в феврале было куплено 92,6 тысячи тонн российского зерна на общую сумму 16,9 миллиона евро. Тем не менее в марте текущего года Латвия ввела запрет на ввоз российского зерна, а Евросоюз предложил ввести заградительные пошлины на этот вид продукции. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что потребители в Евросоюзе пострадают от ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии, передает RT. Глава РФ Владимир Путин назвал Россию первой страной по экспорту зерна.