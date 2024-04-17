Литва снова начала покупать зерно у России

Литва возобновила импорт зерна из РФ в феврале текущего года после шестимесячного перерыва. Об этом свидетельствуют данные европейской статистической службы.
«Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года <…> Первая с того времени поставка произошла в феврале», — передает РИА Новости, основываясь на данных от европейской статистической службы. Там отметили, что было ввезено 12,2 тысячи тонн на 1,95 миллиона евро.
Помимо Литвы, увеличение импорта зерна из России зафиксировано и в Латвии, где в конце зимы было приобретено 58,8 тысячи тонн на сумму десять миллионов евро, что на 6,2 тысячи тонн и 1,3 миллиона евро больше, чем месяцем ранее. В целом западными странами в феврале было куплено 92,6 тысячи тонн российского зерна на общую сумму 16,9 миллиона евро. Тем не менее в марте текущего года Латвия ввела запрет на ввоз российского зерна, а Евросоюз предложил ввести заградительные пошлины на этот вид продукции.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что потребители в Евросоюзе пострадают от ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии, передает RT. Глава РФ Владимир Путин назвал Россию первой страной по экспорту зерна.
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