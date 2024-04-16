Курганец снял на видео резкое затопление дороги под Омским мостом

В Кургане с большой скоростью заливает дорогу под Омским мостом. По словам очевидца, который снял происходящие на видео, вода пересекла проезжую часть в течение 10 минут.
«Вода под Омским мостом прибывает моментально. Буквально за 10 минут перешла дорогу», — рассказал автор ролика. Видео выложено в telegram-канале «Короче, Курган».
Ранее большая вода добралась до Кетовского округа, подтопив жилые дома и соцобъекты. В соцсеть выложили видео, снятое с высоты птичьего полета, где запечатлено, как сейчас выглядит правобережье Кургана. С захватывающими кадрами уходящего под воду региона глазами читателей URA.RU можно познакомиться здесь. А с другими событиями по теме паводка — в нашей онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!