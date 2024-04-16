16 апреля 2024

Курганец снял на видео резкое затопление дороги под Омским мостом

В Кургане затапливает дорогу под Омским мостом
© Служба новостей «URA.RU»
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Мало-Чаусовский мост после подтопления. Курган, половодье, строительная техника, разбор завалов, паводок, наводнение, подтопление, разлив, Мало-Чаусовский мост
В Кургане заливает дороги и мосты Фото:

В Кургане с большой скоростью заливает дорогу под Омским мостом. По словам очевидца, который снял происходящие на видео, вода пересекла проезжую часть в течение 10 минут.

«Вода под Омским мостом прибывает моментально. Буквально за 10 минут перешла дорогу», — рассказал автор ролика. Видео выложено в telegram-канале «Короче, Курган».

Ранее большая вода добралась до Кетовского округа, подтопив жилые дома и соцобъекты. В соцсеть выложили видео, снятое с высоты птичьего полета, где запечатлено, как сейчас выглядит правобережье Кургана. С захватывающими кадрами уходящего под воду региона глазами читателей URA.RU можно познакомиться здесь. А с другими событиями по теме паводка — в нашей онлайн-трансляции.

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В Кургане с большой скоростью заливает дорогу под Омским мостом. По словам очевидца, который снял происходящие на видео, вода пересекла проезжую часть в течение 10 минут. «Вода под Омским мостом прибывает моментально. Буквально за 10 минут перешла дорогу», — рассказал автор ролика. Видео выложено в telegram-канале «Короче, Курган». Ранее большая вода добралась до Кетовского округа, подтопив жилые дома и соцобъекты. В соцсеть выложили видео, снятое с высоты птичьего полета, где запечатлено, как сейчас выглядит правобережье Кургана. С захватывающими кадрами уходящего под воду региона глазами читателей URA.RU можно познакомиться здесь. А с другими событиями по теме паводка — в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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