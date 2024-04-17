Орбан предложил руководству ЕС уйти в отставку

Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти в отставку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что принятые проекты провалились.
«У нас есть руководство Европейского Союза с несколькими крупными проектами. Они все провалились. Пришло время избавиться от несостоявшихся брюссельских бюрократов. Нам нужны перемены», — написал Виктор Орбан на своей странице в X.
Премьер-министр вспомнил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Та отметила, что Венгрия может не рассчитывать на деньги от ЕС, пока не изменит гендерную и миграционную политику. Орбан считает, что правовая система, созданная Евросоюзом, стала инструментом шантажа.
До этого в ЕС был принят новый миграционный пакт. Орбан выступил против него. Он заявил, что такой шаг — это «еще один гвоздь в крышку гроба Евросоюза». Тогда он сообщил, что его страна будет защищаться от мигрантов и «брюссельских бюрократов».
Согласно пакту, все мигранты расселяются по странам ЕС в зависимости от установленных правил. У членов союза есть два варианта: либо ежегодно принимать у себя определенное количество мигрантов, либо вносить взносы на их обустройство в других странах в совместный фонд — примерно по 20 тысяч евро за каждого человека.
Венгрия остается категорически против этого. Страна заявляет, что мигранты должны сначала решить все проблемы у себя в государстве, а уже потом переселяться.
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