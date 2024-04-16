В ЯНАО дорожники закрыли ледовую переправу и подъездные пути

17 апреля 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

В ЯНАО закрыли ледовую переправу через Обь Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО из-за погоды закрыли ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги, а также подъездные дороги к населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Закрыто движение: ледовая переправа Салехард-Лабытнанги; дорога Лабытнанги-Харп; дорога подъезд к Аксарке; дорога Надым-Салехард; дорога Обская-Паюта», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в официальном telegram-канале. Причиной стали метель и шквалистый ветер. Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова в своих социальных сетях обратилась к подписчикам с просьбой воздержаться от поездок. Она сообщила, что в городе развернуты пункты обогрева для водителей, попавших в сложную ситуацию. Пункты находятся в здании администрации в Харпе (кв. Северный, 1); микрорайон Обской — ДК «Строитель» (ул. Корчагинцев, 9); в круглосуточном режиме работает зал ожидания на железнодорожном вокзале в Лабытнанги. ГУ МЧС по ЯНАО со ссылкой на синоптиков предупредило ямальцев об усилении ветра и повышении температуры. Оттепель будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО из-за погоды закрыли ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги, а также подъездные дороги к населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Закрыто движение: ледовая переправа Салехард-Лабытнанги; дорога Лабытнанги-Харп; дорога подъезд к Аксарке; дорога Надым-Салехард; дорога Обская-Паюта», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в официальном telegram-канале. Причиной стали метель и шквалистый ветер. Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова в своих социальных сетях обратилась к подписчикам с просьбой воздержаться от поездок. Она сообщила, что в городе развернуты пункты обогрева для водителей, попавших в сложную ситуацию. Пункты находятся в здании администрации в Харпе (кв. Северный, 1); микрорайон Обской — ДК «Строитель» (ул. Корчагинцев, 9); в круглосуточном режиме работает зал ожидания на железнодорожном вокзале в Лабытнанги. ГУ МЧС по ЯНАО со ссылкой на синоптиков предупредило ямальцев об усилении ветра и повышении температуры. Оттепель будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега, переходящего в дождь.