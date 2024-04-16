Рынок в столице ЯНАО стал пунктом обогрева

Глава Салехарда Алексей Титовский распорядился открыть в городе пункт обогрева из-за ухудшения погоды. Об этом мэр окружной столицы сообщил жителям в своем telegram-канале.
«Поручил организовать пункт обогрева на рынке „Дары Ямала“. Пережидающим шквалистый ветер и метель будут предложены горячий чай и кофе», — написал Титовский.
Алексей Титовский также рассказал о временном закрытии дорог в Лабытнанги и Аксарку. Глава города предупредил о том, что неблагоприятная погода может сохраниться до вечера и попросил горожан ограничить выезды за пределы Салехарда. Пункты обогрева открыты и на противоположной стороне Оби — в Лабытнанги и Харпе.
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Глава Салехарда Алексей Титовский распорядился открыть в городе пункт обогрева из-за ухудшения погоды. Об этом мэр окружной столицы сообщил жителям в своем telegram-канале. «Поручил организовать пункт обогрева на рынке „Дары Ямала“. Пережидающим шквалистый ветер и метель будут предложены горячий чай и кофе», — написал Титовский. Алексей Титовский также рассказал о временном закрытии дорог в Лабытнанги и Аксарку. Глава города предупредил о том, что неблагоприятная погода может сохраниться до вечера и попросил горожан ограничить выезды за пределы Салехарда. Пункты обогрева открыты и на противоположной стороне Оби — в Лабытнанги и Харпе.