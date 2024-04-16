Жителям Екатеринбурга утром 17 апреля разослали сообщения о подготовке к полной эвакуации из-за паводка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«На реку Тобол идет критический подъем воды! Жители населенных пунктов: деревни Иковское, Кошкино, Русаково, Гагарье, Бузан, Лихачи! Подготовьтесь к полной эвакуации! Возьмите с собой документы и ценные вещи», — передает собеседник сообщение от RSCHS.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что рассылка предназначена для курганцев. «Тобол по территории Свердловской области не протекает. Рассылка предназначена для жителей Курганской области. Свердловчанам нет поводов для беспокойства», — отметили в ведомстве.
Ошибочные сообщения об эвакуации на номера жителей Среднего Урала поступают не первый раз. Несколько дней назад в рассылке говорилось только о подъеме реки Тобол без уточнения населенных пунктов. Людей просили срочно покинуть места затопления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!