Жителей Екатеринбурга ошибочно просят эвакуироваться из-за наводнения в Кургане

Жителю Екатеринбурга пришло сообщение на телефон, в котором было предупреждение о необходимости эвакуации из-за роста уровня воды в реке Тобол. Об этом URA.RU сообщил один из горожан.
«На реку Тобол идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь из мест затопления! Возьмите с собой документы и ценные вещи, тел. 112», — говорится в сообщении, которое прислал в редакцию житель Екатеринбурга. Он добавил, что находится в столице Урала и зарегистрирован там же.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до Кургана дошел гребень паводка. Он добавил, что скоро наступит его пик. В Курганской области из зоны подтопления эвакуируют жителей.
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