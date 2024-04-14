Жителей Екатеринбурга ошибочно просят эвакуироваться из-за наводнения в Кургане

14 апреля 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Свердловчанин получил ошибочное сообщение об эвакуации из-за паводка в соседнем регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителю Екатеринбурга пришло сообщение на телефон, в котором было предупреждение о необходимости эвакуации из-за роста уровня воды в реке Тобол. Об этом URA.RU сообщил один из горожан. «На реку Тобол идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь из мест затопления! Возьмите с собой документы и ценные вещи, тел. 112», — говорится в сообщении, которое прислал в редакцию житель Екатеринбурга. Он добавил, что находится в столице Урала и зарегистрирован там же. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до Кургана дошел гребень паводка. Он добавил, что скоро наступит его пик. В Курганской области из зоны подтопления эвакуируют жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю Екатеринбурга пришло сообщение на телефон, в котором было предупреждение о необходимости эвакуации из-за роста уровня воды в реке Тобол. Об этом URA.RU сообщил один из горожан. «На реку Тобол идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь из мест затопления! Возьмите с собой документы и ценные вещи, тел. 112», — говорится в сообщении, которое прислал в редакцию житель Екатеринбурга. Он добавил, что находится в столице Урала и зарегистрирован там же. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до Кургана дошел гребень паводка. Он добавил, что скоро наступит его пик. В Курганской области из зоны подтопления эвакуируют жителей.