14 апреля 2024

Жителей Екатеринбурга ошибочно просят эвакуироваться из-за наводнения в Кургане

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ТРЦ "Гипер Сити" и "Пушкинский". Курган , торговый центр, телефон, куар код, QR код, QR
Свердловчанин получил ошибочное сообщение об эвакуации из-за паводка в соседнем регионе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жителю Екатеринбурга пришло сообщение на телефон, в котором было предупреждение о необходимости эвакуации из-за роста уровня воды в реке Тобол. Об этом URA.RU сообщил один из горожан.

«На реку Тобол идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь из мест затопления! Возьмите с собой документы и ценные вещи, тел. 112», — говорится в сообщении, которое прислал в редакцию житель Екатеринбурга. Он добавил, что находится в столице Урала и зарегистрирован там же.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до Кургана дошел гребень паводка. Он добавил, что скоро наступит его пик. В Курганской области из зоны подтопления эвакуируют жителей.

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Жителю Екатеринбурга пришло сообщение на телефон, в котором было предупреждение о необходимости эвакуации из-за роста уровня воды в реке Тобол. Об этом URA.RU сообщил один из горожан. «На реку Тобол идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь из мест затопления! Возьмите с собой документы и ценные вещи, тел. 112», — говорится в сообщении, которое прислал в редакцию житель Екатеринбурга. Он добавил, что находится в столице Урала и зарегистрирован там же. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до Кургана дошел гребень паводка. Он добавил, что скоро наступит его пик. В Курганской области из зоны подтопления эвакуируют жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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