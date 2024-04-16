16 апреля 2024

В Екатеринбург завезли более 14 тонн какао из Мадагаскара и Бельгии

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукция прошла проверку
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В Екатеринбурге 16 апреля на склад временного хранения поступили 14,5 тонны какао-бобов из Индонезии, Уганды, Эквадора, Бельгии, Коста-Рики и Мадагаскара. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«На склад временного хранения, автомобильным транспортом из Нидерландов поступило 14,5 тонны какао-бобов. Происхождение продукции — Индонезия, Уганда, Эквадор, Бельгия, Коста-Рика, Мадагаскар», — следует из сообщения.

В ходе досмотра груза специалисты не выявили вредителей и нарушений перевозки. «По результатам контроля составлен акт карантинного фитосанитарного контроля, разрешающий выпуск и использование какао-бобов по назначению», — отметили в ведомстве.

Уральские таможенники приняли партию из восьми тонн экзотических фруктов. Продукцию привезли из Китая. Отмечается, что с начала 2024 года импорт китайских ананасов увеличился в три раза, до 10 тонн. Поставки манго достигли 4,5 тонны, увеличившись в два раза.

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В Екатеринбурге 16 апреля на склад временного хранения поступили 14,5 тонны какао-бобов из Индонезии, Уганды, Эквадора, Бельгии, Коста-Рики и Мадагаскара. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «На склад временного хранения, автомобильным транспортом из Нидерландов поступило 14,5 тонны какао-бобов. Происхождение продукции — Индонезия, Уганда, Эквадор, Бельгия, Коста-Рика, Мадагаскар», — следует из сообщения. В ходе досмотра груза специалисты не выявили вредителей и нарушений перевозки. «По результатам контроля составлен акт карантинного фитосанитарного контроля, разрешающий выпуск и использование какао-бобов по назначению», — отметили в ведомстве. Уральские таможенники приняли партию из восьми тонн экзотических фруктов. Продукцию привезли из Китая. Отмечается, что с начала 2024 года импорт китайских ананасов увеличился в три раза, до 10 тонн. Поставки манго достигли 4,5 тонны, увеличившись в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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