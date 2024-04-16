В Екатеринбург завезли более 14 тонн какао из Мадагаскара и Бельгии

В Екатеринбурге 16 апреля на склад временного хранения поступили 14,5 тонны какао-бобов из Индонезии, Уганды, Эквадора, Бельгии, Коста-Рики и Мадагаскара. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«На склад временного хранения, автомобильным транспортом из Нидерландов поступило 14,5 тонны какао-бобов. Происхождение продукции — Индонезия, Уганда, Эквадор, Бельгия, Коста-Рика, Мадагаскар», — следует из сообщения.
В ходе досмотра груза специалисты не выявили вредителей и нарушений перевозки. «По результатам контроля составлен акт карантинного фитосанитарного контроля, разрешающий выпуск и использование какао-бобов по назначению», — отметили в ведомстве.
Уральские таможенники приняли партию из восьми тонн экзотических фруктов. Продукцию привезли из Китая. Отмечается, что с начала 2024 года импорт китайских ананасов увеличился в три раза, до 10 тонн. Поставки манго достигли 4,5 тонны, увеличившись в два раза.
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