Таксисты завышают цены для эвакуируемых курганцев. Скрин

17 апреля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Таксисты сервиса «Максим» предлагают цену от 805 рублей при расстоянии почти 40 км Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Таксисты устанавливают цену на поездку из затопленного села Кетово в город Курган в 2500 рублей, игнорируя бедственное положение местных жителей. Об этом сообщил один из местных telegram-каналов. «2500 [рублей]. Вы ведь живы и здоровы! А остальное все наживное», — объяснил водитель пассажиру высокую цену, согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Инцидент|Курган». Корреспондент уточнил у местного сервиса заказа такси «Максим» информацию относительно поездок из Кетово в Курган. Представитель ответил, что приложение, в котором велся диалог между водителем и пассажиром-клиентом, относится к другому сервису, а в «Максим» не поступало жалоб на подобные ситуации. По данным сервиса заказа такси «Максим», от адреса в селе Кетово по улице Космонавтов, 39 до здания Курганской областной филармонии в городе при пути в 38,5 километров и примерном времени в 65 минут сервис просит заплатить за поездку от 805 рублей. В сервисе заказа такси «Яндекс Go», согласно приложению, аналогичная поездка предлагается примерно от 950 рублей при времени поездки 50 минут. Ранее URA.RU писало, что курганские таксисты стали помогать пострадавшему от паводка населению. Они покупали бытовые вещи в пункты временного размещения, бесплатно возили бригады МЧС России, а также кормили добровольцев. Скрин: telegram-канал «Инцидент|Курган» Скрин: telegram-канал «Инцидент|Курган» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таксисты устанавливают цену на поездку из затопленного села Кетово в город Курган в 2500 рублей, игнорируя бедственное положение местных жителей. Об этом сообщил один из местных telegram-каналов. «2500 [рублей]. Вы ведь живы и здоровы! А остальное все наживное», — объяснил водитель пассажиру высокую цену, согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Инцидент|Курган». Корреспондент уточнил у местного сервиса заказа такси «Максим» информацию относительно поездок из Кетово в Курган. Представитель ответил, что приложение, в котором велся диалог между водителем и пассажиром-клиентом, относится к другому сервису, а в «Максим» не поступало жалоб на подобные ситуации. По данным сервиса заказа такси «Максим», от адреса в селе Кетово по улице Космонавтов, 39 до здания Курганской областной филармонии в городе при пути в 38,5 километров и примерном времени в 65 минут сервис просит заплатить за поездку от 805 рублей. В сервисе заказа такси «Яндекс Go», согласно приложению, аналогичная поездка предлагается примерно от 950 рублей при времени поездки 50 минут. Ранее URA.RU писало, что курганские таксисты стали помогать пострадавшему от паводка населению. Они покупали бытовые вещи в пункты временного размещения, бесплатно возили бригады МЧС России, а также кормили добровольцев.