16 апреля 2024

Престижному пермскому ресторану не удалось выиграть всероссийскую премию

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen не выиграл всероссийскую премию
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, бокалы, бар, бокалы вина, ресторан si
Пермский ресторан занял 74 место Фото:

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen не вошел в число призеров всероссийской премии WhereToEat. Заведению удалось попасть только в топ-100 лучших ресторанов страны.

«Рейтинг лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WhereToEat Russia 2024. Пермь, Nolan Wine & Kitchen — 74-75 место», — сказано в группе премии в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что это место с пермским рестораном разделило заведение «Балт» в Зеленоградске. При этом в прошлом году Nolan Wine & Kitchen занял только 154-157 место вместе с ресторанами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. А среди заведений Центрального федерального округа ресторан стал четвертым.

Премия WhereToEat проходит в Росси с 2013 года. Победителей определяют эксперты ресторанного, гостиничного и винного бизнеса. В 2024 году лучшими ресторанами страны стали Bourgeois Bohemians в Санкт-Петербурге и Savva в Москве. Победители были объявлены 16 апреля в Москве во время торжественной церемонии вручения наград. Кроме Nolan Wine & Kitchen, который вошел в шорт-лист премии, в длинный список попали еще девять пермских заведений.

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Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen не вошел в число призеров всероссийской премии WhereToEat. Заведению удалось попасть только в топ-100 лучших ресторанов страны. «Рейтинг лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WhereToEat Russia 2024. Пермь, Nolan Wine & Kitchen — 74-75 место», — сказано в группе премии в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что это место с пермским рестораном разделило заведение «Балт» в Зеленоградске. При этом в прошлом году Nolan Wine & Kitchen занял только 154-157 место вместе с ресторанами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. А среди заведений Центрального федерального округа ресторан стал четвертым. Премия WhereToEat проходит в Росси с 2013 года. Победителей определяют эксперты ресторанного, гостиничного и винного бизнеса. В 2024 году лучшими ресторанами страны стали Bourgeois Bohemians в Санкт-Петербурге и Savva в Москве. Победители были объявлены 16 апреля в Москве во время торжественной церемонии вручения наград. Кроме Nolan Wine & Kitchen, который вошел в шорт-лист премии, в длинный список попали еще девять пермских заведений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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