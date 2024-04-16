Престижному пермскому ресторану не удалось выиграть всероссийскую премию

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen не выиграл всероссийскую премию

17 апреля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Пермский ресторан занял 74 место Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen не вошел в число призеров всероссийской премии WhereToEat. Заведению удалось попасть только в топ-100 лучших ресторанов страны. «Рейтинг лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WhereToEat Russia 2024. Пермь, Nolan Wine & Kitchen — 74-75 место», — сказано в группе премии в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что это место с пермским рестораном разделило заведение «Балт» в Зеленоградске. При этом в прошлом году Nolan Wine & Kitchen занял только 154-157 место вместе с ресторанами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. А среди заведений Центрального федерального округа ресторан стал четвертым. Премия WhereToEat проходит в Росси с 2013 года. Победителей определяют эксперты ресторанного, гостиничного и винного бизнеса. В 2024 году лучшими ресторанами страны стали Bourgeois Bohemians в Санкт-Петербурге и Savva в Москве. Победители были объявлены 16 апреля в Москве во время торжественной церемонии вручения наград. Кроме Nolan Wine & Kitchen, который вошел в шорт-лист премии, в длинный список попали еще девять пермских заведений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen не вошел в число призеров всероссийской премии WhereToEat. Заведению удалось попасть только в топ-100 лучших ресторанов страны. «Рейтинг лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WhereToEat Russia 2024. Пермь, Nolan Wine & Kitchen — 74-75 место», — сказано в группе премии в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что это место с пермским рестораном разделило заведение «Балт» в Зеленоградске. При этом в прошлом году Nolan Wine & Kitchen занял только 154-157 место вместе с ресторанами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. А среди заведений Центрального федерального округа ресторан стал четвертым. Премия WhereToEat проходит в Росси с 2013 года. Победителей определяют эксперты ресторанного, гостиничного и винного бизнеса. В 2024 году лучшими ресторанами страны стали Bourgeois Bohemians в Санкт-Петербурге и Savva в Москве. Победители были объявлены 16 апреля в Москве во время торжественной церемонии вручения наград. Кроме Nolan Wine & Kitchen, который вошел в шорт-лист премии, в длинный список попали еще девять пермских заведений.