Шойгу испытал новый российский бронеавтомобиль. Видео

17 апреля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу протестировал новые разработки, которые будут использоваться в зоне СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу за рулем проехался на новом бронеавтомобиле, который создан для спецподразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе работы Шойгу лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале . Отмечается, что на автомобиле установлено стрелковое оружие. Статья по теме Путин рассказал, как победить в современной войне Тестирование автомобиля произошло в выставочный центре «Патриот» Московской области. Там Шойгу еще показали роботов, которые способны эвакуировать раненых с поля боя. Глава Минобороны отметил, что такая разработка очень пригодится в зоне спецоперации. Он потребовал быстро наладить производство техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу за рулем проехался на новом бронеавтомобиле, который создан для спецподразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе работы Шойгу лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что на автомобиле установлено стрелковое оружие. Тестирование автомобиля произошло в выставочный центре «Патриот» Московской области. Там Шойгу еще показали роботов, которые способны эвакуировать раненых с поля боя. Глава Минобороны отметил, что такая разработка очень пригодится в зоне спецоперации. Он потребовал быстро наладить производство техники.