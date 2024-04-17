Шойгу испытал новый российский бронеавтомобиль. Видео

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Сергей Шойгу протестировал новые разработки, которые будут использоваться в зоне СВО
Сергей Шойгу протестировал новые разработки, которые будут использоваться в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу за рулем проехался на новом бронеавтомобиле, который создан для спецподразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе работы Шойгу лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что на автомобиле установлено стрелковое оружие.

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Тестирование автомобиля произошло в выставочный центре «Патриот» Московской области. Там Шойгу еще показали роботов, которые способны эвакуировать раненых с поля боя. Глава Минобороны отметил, что такая разработка очень пригодится в зоне спецоперации. Он потребовал быстро наладить производство техники.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу за рулем проехался на новом бронеавтомобиле, который создан для спецподразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе работы Шойгу лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что на автомобиле установлено стрелковое оружие. Тестирование автомобиля произошло в выставочный центре «Патриот» Московской области. Там Шойгу еще показали роботов, которые способны эвакуировать раненых с поля боя. Глава Минобороны отметил, что такая разработка очень пригодится в зоне спецоперации. Он потребовал быстро наладить производство техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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