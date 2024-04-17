Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу за рулем проехался на новом бронеавтомобиле, который создан для спецподразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе работы Шойгу лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что на автомобиле установлено стрелковое оружие.
Тестирование автомобиля произошло в выставочный центре «Патриот» Московской области. Там Шойгу еще показали роботов, которые способны эвакуировать раненых с поля боя. Глава Минобороны отметил, что такая разработка очень пригодится в зоне спецоперации. Он потребовал быстро наладить производство техники.
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу за рулем проехался на новом бронеавтомобиле, который создан для спецподразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе работы Шойгу лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что на автомобиле установлено стрелковое оружие. Тестирование автомобиля произошло в выставочный центре «Патриот» Московской области. Там Шойгу еще показали роботов, которые способны эвакуировать раненых с поля боя. Глава Минобороны отметил, что такая разработка очень пригодится в зоне спецоперации. Он потребовал быстро наладить производство техники.