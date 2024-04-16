16 апреля 2024

Бывший омбудсмен Пермского края будет работать в колонии-музее

Экс-омбудсмен Миков трудоустроился в музей политрепрессий «Пермь-36»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павел Миков нашел новую работу
Павел Миков нашел новую работу Фото:

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков нашел новую работу. Он будет заведовать научно-методическим отделом в музее-заповеднике «Пермь-36», где ранее находилась колония для политзаключенных.

«Павел Миков трудоустроился в музей-заповедник „Пермь-36“ на должность заведующего научно-методическим отделом», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на слова Микова. Экс-омбудсмен остался без работы в конце марта после ухода с должности директора краевого колледжа «Оникс». После этого Миков сообщил, что встал на учет в Центр занятости населения.

Музей-заповедник «Пермь-36» находится в деревне Кучино Чусовского городского округа. На территории бывшей исправительно-трудовой колонии сохранились деревянные бараки для политзаключенных. Музей был открыт здесь в 1996 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков нашел новую работу. Он будет заведовать научно-методическим отделом в музее-заповеднике «Пермь-36», где ранее находилась колония для политзаключенных. «Павел Миков трудоустроился в музей-заповедник „Пермь-36“ на должность заведующего научно-методическим отделом», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на слова Микова. Экс-омбудсмен остался без работы в конце марта после ухода с должности директора краевого колледжа «Оникс». После этого Миков сообщил, что встал на учет в Центр занятости населения. Музей-заповедник «Пермь-36» находится в деревне Кучино Чусовского городского округа. На территории бывшей исправительно-трудовой колонии сохранились деревянные бараки для политзаключенных. Музей был открыт здесь в 1996 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...