Бывший омбудсмен Пермского края будет работать в колонии-музее

Экс-омбудсмен Миков трудоустроился в музей политрепрессий «Пермь-36»

17 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Павел Миков нашел новую работу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков нашел новую работу. Он будет заведовать научно-методическим отделом в музее-заповеднике «Пермь-36», где ранее находилась колония для политзаключенных. «Павел Миков трудоустроился в музей-заповедник „Пермь-36“ на должность заведующего научно-методическим отделом», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на слова Микова. Экс-омбудсмен остался без работы в конце марта после ухода с должности директора краевого колледжа «Оникс». После этого Миков сообщил, что встал на учет в Центр занятости населения. Музей-заповедник «Пермь-36» находится в деревне Кучино Чусовского городского округа. На территории бывшей исправительно-трудовой колонии сохранились деревянные бараки для политзаключенных. Музей был открыт здесь в 1996 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков нашел новую работу. Он будет заведовать научно-методическим отделом в музее-заповеднике «Пермь-36», где ранее находилась колония для политзаключенных. «Павел Миков трудоустроился в музей-заповедник „Пермь-36“ на должность заведующего научно-методическим отделом», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на слова Микова. Экс-омбудсмен остался без работы в конце марта после ухода с должности директора краевого колледжа «Оникс». После этого Миков сообщил, что встал на учет в Центр занятости населения. Музей-заповедник «Пермь-36» находится в деревне Кучино Чусовского городского округа. На территории бывшей исправительно-трудовой колонии сохранились деревянные бараки для политзаключенных. Музей был открыт здесь в 1996 году.