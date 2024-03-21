Бывший пермский омбудсмен остался без работы после ухода из колледжа «Оникс»

Бывший пермский омбудсмен Миков встал на учет в Центр занятости населения

21 марта 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Павел Миков планирует развивать общественные проекты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков встал на учет в Центр занятости населения. По словам экс-чиновника, сейчас он сосредоточился на общественных проектах. «Встал на учет в Центр занятости населения. Занимаюсь общественными проектами», — рассказал Павел Миков агентству «ФедералПресс». Миков с 2017 года работал уполномоченным по правам человека в Пермском крае. В марте 2023 года он возглавил краевой колледж «Оникс». После истечения срока контракт с ним решили не продлевать. Соответствующее изменение в ЕГРЮЛ было внесено 20 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков встал на учет в Центр занятости населения. По словам экс-чиновника, сейчас он сосредоточился на общественных проектах. «Встал на учет в Центр занятости населения. Занимаюсь общественными проектами», — рассказал Павел Миков агентству «ФедералПресс». Миков с 2017 года работал уполномоченным по правам человека в Пермском крае. В марте 2023 года он возглавил краевой колледж «Оникс». После истечения срока контракт с ним решили не продлевать. Соответствующее изменение в ЕГРЮЛ было внесено 20 марта.