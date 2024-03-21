Бывший пермский омбудсмен остался без работы после ухода из колледжа «Оникс»

Бывший пермский омбудсмен Миков встал на учет в Центр занятости населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь, миков павел
Павел Миков планирует развивать общественные проекты Фото:

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков встал на учет в Центр занятости населения. По словам экс-чиновника, сейчас он сосредоточился на общественных проектах.

«Встал на учет в Центр занятости населения. Занимаюсь общественными проектами», — рассказал Павел Миков агентству «ФедералПресс».

Миков с 2017 года работал уполномоченным по правам человека в Пермском крае. В марте 2023 года он возглавил краевой колледж «Оникс». После истечения срока контракт с ним решили не продлевать. Соответствующее изменение в ЕГРЮЛ было внесено 20 марта.

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Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков встал на учет в Центр занятости населения. По словам экс-чиновника, сейчас он сосредоточился на общественных проектах. «Встал на учет в Центр занятости населения. Занимаюсь общественными проектами», — рассказал Павел Миков агентству «ФедералПресс». Миков с 2017 года работал уполномоченным по правам человека в Пермском крае. В марте 2023 года он возглавил краевой колледж «Оникс». После истечения срока контракт с ним решили не продлевать. Соответствующее изменение в ЕГРЮЛ было внесено 20 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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