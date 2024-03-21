Бывший пермский омбудсмен остался без работы после ухода из колледжа «Оникс»

Павел Миков планирует развивать общественные проекты
Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков встал на учет в Центр занятости населения. По словам экс-чиновника, сейчас он сосредоточился на общественных проектах.
«Встал на учет в Центр занятости населения. Занимаюсь общественными проектами», — рассказал Павел Миков агентству «ФедералПресс».
Миков с 2017 года работал уполномоченным по правам человека в Пермском крае. В марте 2023 года он возглавил краевой колледж «Оникс». После истечения срока контракт с ним решили не продлевать. Соответствующее изменение в ЕГРЮЛ было внесено 20 марта.
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