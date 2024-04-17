В Одессе и Чернигове звучат взрывы

В Одессе прогремел сильный взрыв, который мог быть вызван ракетным ударом по объектам в городе. Такая же ситуация зафиксирована в Черниговской области, где после взрывов наблюдается столб дыма.
«На месте прилета [в Одессе] произошла вторичная детонация, возможно, уничтожена очередная установка ПВО», — передает telegram-канал «Российская газета». Там отметили, что взрывы также прогремели в Черниговской области, над регионом поднимается дым.
Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины. Тем временем, в Киеве и прилегающем к столице регионе сигнал тревоги был снят.
Ранее, 11 апреля, в Одессе произошло отключение электричества в некоторых районах после взрывов, которые прогремели в городе накануне вечером. На всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги, передает RT.
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