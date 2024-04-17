В Одессе и Чернигове звучат взрывы

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
В Черниговской области наблюдают столб дыма Фото:

В Одессе прогремел сильный взрыв, который мог быть вызван ракетным ударом по объектам в городе. Такая же ситуация зафиксирована в Черниговской области, где после взрывов наблюдается столб дыма.

«На месте прилета [в Одессе] произошла вторичная детонация, возможно, уничтожена очередная установка ПВО», — передает telegram-канал «Российская газета». Там отметили, что взрывы также прогремели в Черниговской области, над регионом поднимается дым.

Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины. Тем временем, в Киеве и прилегающем к столице регионе сигнал тревоги был снят.

Ранее, 11 апреля, в Одессе произошло отключение электричества в некоторых районах после взрывов, которые прогремели в городе накануне вечером. На всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги, передает RT.

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В Одессе прогремел сильный взрыв, который мог быть вызван ракетным ударом по объектам в городе. Такая же ситуация зафиксирована в Черниговской области, где после взрывов наблюдается столб дыма. «На месте прилета [в Одессе] произошла вторичная детонация, возможно, уничтожена очередная установка ПВО», — передает telegram-канал «Российская газета». Там отметили, что взрывы также прогремели в Черниговской области, над регионом поднимается дым. Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины. Тем временем, в Киеве и прилегающем к столице регионе сигнал тревоги был снят. Ранее, 11 апреля, в Одессе произошло отключение электричества в некоторых районах после взрывов, которые прогремели в городе накануне вечером. На всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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