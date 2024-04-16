Статусного свердловского гаишника, задержанного за взятку, выпустили из-под ареста

Задержанного за взятку бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Североуральска (Свердловская область) Дениса Рыбакова выпустили из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий, пояснили URA.RU в пресс-службе городского суда.
«Следователь обратился с ходатайством о продлении домашнего ареста, но в этом было отказано. Рыбакову изменили меру пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в Североуральском горсуде. Уточнять, что именно запрещено экс-полицейскому, представитель суда отказался.
Рыбаков был задержан в ноябре 2023 года. Ему вменяют получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). После ареста офицер был уволен из системы МВД.
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