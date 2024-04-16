16 апреля 2024

Статусного свердловского гаишника, задержанного за взятку, выпустили из-под ареста

Экс-главу свердловского отдела ГИБДД, пойманного за взятку, отпустили на свободу
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, фуражка, постовой, гибдд, дпс, гаи, летняя форма
Денис Рыбаков стал фигурантом уголовного дела в прошлом году (архивное фото) Фото:

Задержанного за взятку бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Североуральска (Свердловская область) Дениса Рыбакова выпустили из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий, пояснили URA.RU в пресс-службе городского суда.

«Следователь обратился с ходатайством о продлении домашнего ареста, но в этом было отказано. Рыбакову изменили меру пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в Североуральском горсуде. Уточнять, что именно запрещено экс-полицейскому, представитель суда отказался.

Рыбаков был задержан в ноябре 2023 года. Ему вменяют получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). После ареста офицер был уволен из системы МВД.

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Задержанного за взятку бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Североуральска (Свердловская область) Дениса Рыбакова выпустили из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий, пояснили URA.RU в пресс-службе городского суда. «Следователь обратился с ходатайством о продлении домашнего ареста, но в этом было отказано. Рыбакову изменили меру пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в Североуральском горсуде. Уточнять, что именно запрещено экс-полицейскому, представитель суда отказался. Рыбаков был задержан в ноябре 2023 года. Ему вменяют получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). После ареста офицер был уволен из системы МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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