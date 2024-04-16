Общество Статусного свердловского гаишника, задержанного за взятку, выпустили из-под ареста Экс-главу свердловского отдела ГИБДД, пойманного за взятку, отпустили на свободу 17 апреля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 + Денис Рыбаков стал фигурантом уголовного дела в прошлом году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанного за взятку бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Североуральска (Свердловская область) Дениса Рыбакова выпустили из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий, пояснили URA.RU в пресс-службе городского суда. «Следователь обратился с ходатайством о продлении домашнего ареста, но в этом было отказано. Рыбакову изменили меру пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в Североуральском горсуде. Уточнять, что именно запрещено экс-полицейскому, представитель суда отказался. Рыбаков был задержан в ноябре 2023 года. Ему вменяют получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). После ареста офицер был уволен из системы МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Задержанного за взятку бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Североуральска (Свердловская область) Дениса Рыбакова выпустили из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий, пояснили URA.RU в пресс-службе городского суда. «Следователь обратился с ходатайством о продлении домашнего ареста, но в этом было отказано. Рыбакову изменили меру пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в Североуральском горсуде. Уточнять, что именно запрещено экс-полицейскому, представитель суда отказался. Рыбаков был задержан в ноябре 2023 года. Ему вменяют получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). После ареста офицер был уволен из системы МВД. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям