17 апреля 2024

Банки ужесточили требования к выдаче ипотеки жителям ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки стали более избирательно одобрять займы югорчанам Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе банки ужесточили требования к выдаче ипотеки. Риелторы компании «Этажи» рассказали URA.RU, что кредиторы стали избирательнее одобрять займы, детально рассматривая доходы клиентов.

«Если раньше в основном проходили одобрение по паспорту и СНИЛСу без сильной фиксации на том, сколько зарабатывает клиент. То сейчас рынок развернулся в сторону того, чтобы давать кредиты только платежеспособным гражданам. Соответственно, нужно подтверждать все доходы, которые имеются. И сейчас есть острая проблема с одобряемостью кредитов», — рассказала URA.RU руководитель отдела сопровождения сделок «Этажей» в Нижневартовске Алина Комарова.

Кроме более строгой проверки доходов, банки начали уделять больше внимания существующей финансовой нагрузке заемщиков. Риелторы отметили, что вероятность получения ипотеки возрастает при наличии дополнительных вложений, например, использовании материнского капитала.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросло число отказов по ипотеке. На ситуацию повлияло как увеличение первоначального взноса по льготным займам (с 20 до 30%), так и рост стоимости кредитования на фоне увеличения ключевой ставки.

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В Ханты-Мансийском автономном округе банки ужесточили требования к выдаче ипотеки. Риелторы компании «Этажи» рассказали URA.RU, что кредиторы стали избирательнее одобрять займы, детально рассматривая доходы клиентов. «Если раньше в основном проходили одобрение по паспорту и СНИЛСу без сильной фиксации на том, сколько зарабатывает клиент. То сейчас рынок развернулся в сторону того, чтобы давать кредиты только платежеспособным гражданам. Соответственно, нужно подтверждать все доходы, которые имеются. И сейчас есть острая проблема с одобряемостью кредитов», — рассказала URA.RU руководитель отдела сопровождения сделок «Этажей» в Нижневартовске Алина Комарова. Кроме более строгой проверки доходов, банки начали уделять больше внимания существующей финансовой нагрузке заемщиков. Риелторы отметили, что вероятность получения ипотеки возрастает при наличии дополнительных вложений, например, использовании материнского капитала. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросло число отказов по ипотеке. На ситуацию повлияло как увеличение первоначального взноса по льготным займам (с 20 до 30%), так и рост стоимости кредитования на фоне увеличения ключевой ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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