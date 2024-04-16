16 апреля 2024

В Пермском крае появился второй лотерейный миллионер за неделю

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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, рубли
Жителям Пермского края удача улыбнулась дважды за неделю Фото:

Житель Пермского края выиграл 7,6 млн рублей в лотерею. Это уже второй победитель в регионе на этой неделе.

«Каково это, забавы ради стать миллионером? Участнику из Пермского края удалось узнать, ведь он выиграл 7,6 млн рублей», — сообщили в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте». Информация о том, как пермяк стал обладателем суперприза и кто он такой, не разглашается, пока победитель не оформит свой выигрыш.

Ранее 15 апреля стало известно, что житель Пермского края выиграл 1,2 млн рублей в лотерее от «Столото». Ему принес удачу билет, купленный за 15 рублей.

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Житель Пермского края выиграл 7,6 млн рублей в лотерею. Это уже второй победитель в регионе на этой неделе. «Каково это, забавы ради стать миллионером? Участнику из Пермского края удалось узнать, ведь он выиграл 7,6 млн рублей», — сообщили в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте». Информация о том, как пермяк стал обладателем суперприза и кто он такой, не разглашается, пока победитель не оформит свой выигрыш. Ранее 15 апреля стало известно, что житель Пермского края выиграл 1,2 млн рублей в лотерее от «Столото». Ему принес удачу билет, купленный за 15 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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