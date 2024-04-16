В Пермском крае появился второй лотерейный миллионер за неделю

17 апреля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Жителям Пермского края удача улыбнулась дважды за неделю Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Пермского края выиграл 7,6 млн рублей в лотерею. Это уже второй победитель в регионе на этой неделе. «Каково это, забавы ради стать миллионером? Участнику из Пермского края удалось узнать, ведь он выиграл 7,6 млн рублей», — сообщили в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте». Информация о том, как пермяк стал обладателем суперприза и кто он такой, не разглашается, пока победитель не оформит свой выигрыш. Ранее 15 апреля стало известно, что житель Пермского края выиграл 1,2 млн рублей в лотерее от «Столото». Ему принес удачу билет, купленный за 15 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермского края выиграл 7,6 млн рублей в лотерею. Это уже второй победитель в регионе на этой неделе. «Каково это, забавы ради стать миллионером? Участнику из Пермского края удалось узнать, ведь он выиграл 7,6 млн рублей», — сообщили в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте». Информация о том, как пермяк стал обладателем суперприза и кто он такой, не разглашается, пока победитель не оформит свой выигрыш. Ранее 15 апреля стало известно, что житель Пермского края выиграл 1,2 млн рублей в лотерее от «Столото». Ему принес удачу билет, купленный за 15 рублей.