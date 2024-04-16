В мэрии Перми прокомментировали уход электросамокатов с улиц города

Администрация Перми сформулировала свою позицию по поводу ухода электросамокатов с улиц города. В департаменте дорог и транспорта заявили, что работа кикшеринговых компаний в Перми не запрещена, и решение о приостановлении работы компании приняли самостоятельно. Власти готовы рассматривать их предложения по оптимизации работы.
«Внесенные в правила благоустройства изменения не запрещают работу кикшеринговых компаний в городе. Они регулируют порядок выявления и перемещения электросамокатов, размещенных на муниципальной территории. Все предложения, поступившие от кикшеринговых компаний, будут рассмотрены в установленном порядке и тщательно проанализированы», — отметили в департаменте.
Жители города, подчеркнули в администрации Перми, «положительно оценивают» действия властей по наведению порядка в области парковки электросамокатов. Ранее URA.RU сообщало, что Urent и Woosh приостановили работу в Перми. В марте депутаты гордумы ужесточили правила размещения электросамокатов: их нельзя размещать в центре, а в других районах они должны стоять на оборудованных парковках. А в апреле власти эвакуировали с улиц порядка 500 самокатов. Владельцы сервисов кикшеринга обвинили мэрию в незаконных действиях.
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Администрация Перми сформулировала свою позицию по поводу ухода электросамокатов с улиц города. В департаменте дорог и транспорта заявили, что работа кикшеринговых компаний в Перми не запрещена, и решение о приостановлении работы компании приняли самостоятельно. Власти готовы рассматривать их предложения по оптимизации работы. «Внесенные в правила благоустройства изменения не запрещают работу кикшеринговых компаний в городе. Они регулируют порядок выявления и перемещения электросамокатов, размещенных на муниципальной территории. Все предложения, поступившие от кикшеринговых компаний, будут рассмотрены в установленном порядке и тщательно проанализированы», — отметили в департаменте. Жители города, подчеркнули в администрации Перми, «положительно оценивают» действия властей по наведению порядка в области парковки электросамокатов. Ранее URA.RU сообщало, что Urent и Woosh приостановили работу в Перми. В марте депутаты гордумы ужесточили правила размещения электросамокатов: их нельзя размещать в центре, а в других районах они должны стоять на оборудованных парковках. А в апреле власти эвакуировали с улиц порядка 500 самокатов. Владельцы сервисов кикшеринга обвинили мэрию в незаконных действиях.