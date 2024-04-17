Челябинскую область признали одним из лидеров промышленного туризма

17 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области активно развивают промышленный туризм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область вошла в список из тринадцати регионов-лидеров по уровню развития промышленного туризма. Как заявила директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегически инициатив (АСИ) Ольга Шандуренко, на предприятиях разработали 59 экскурсионных программ. «Составлен рейтинг из 13 регионов-лидеров в сфере промтуризма. В их числе Кемеровская, Челябинская области, Москва, Амурская, Свердловская, Белгородская области, Пермский край и другие», — процитировали Шандуренко в Ассоциации турагентств России (АТОР). Руководитель заявила, что из 46 участников программы в Челябинской области специалисты 26 компаний прошли обучение по методологии промышленного туризма. Всего в стране проект развивают 67 регионов. В мае первая тысяча выпускников акселератора АСИ «Открытая промышленность» получит сертификат о дополнительном образовании. В рамках встречи со студентами в Челябинске президент РФ Владимир Путин назвал промтуризм полезной и интересной сферой. Беседа состоялась в ходе визита главы государства в феврале. Промтуризм развивается как в рамках новых производств, так и исторических промыслов. На автозаводе «Урал» в марте провели тест-драйв для представителей автомобильных СМИ и блогеров. На Златоустовской оружейной фабрике организовали красный уголок с социалистической атрибутикой. В ходе экскурсий показывают технологию производства гравюры на стали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область вошла в список из тринадцати регионов-лидеров по уровню развития промышленного туризма. Как заявила директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегически инициатив (АСИ) Ольга Шандуренко, на предприятиях разработали 59 экскурсионных программ. «Составлен рейтинг из 13 регионов-лидеров в сфере промтуризма. В их числе Кемеровская, Челябинская области, Москва, Амурская, Свердловская, Белгородская области, Пермский край и другие», — процитировали Шандуренко в Ассоциации турагентств России (АТОР). Руководитель заявила, что из 46 участников программы в Челябинской области специалисты 26 компаний прошли обучение по методологии промышленного туризма. Всего в стране проект развивают 67 регионов. В мае первая тысяча выпускников акселератора АСИ «Открытая промышленность» получит сертификат о дополнительном образовании. В рамках встречи со студентами в Челябинске президент РФ Владимир Путин назвал промтуризм полезной и интересной сферой. Беседа состоялась в ходе визита главы государства в феврале. Промтуризм развивается как в рамках новых производств, так и исторических промыслов. На автозаводе «Урал» в марте провели тест-драйв для представителей автомобильных СМИ и блогеров. На Златоустовской оружейной фабрике организовали красный уголок с социалистической атрибутикой. В ходе экскурсий показывают технологию производства гравюры на стали.