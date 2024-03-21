На Златоустовской оружейной фабрике (ЗОФ, Челябинская область) показали бревно вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Как сообщил директор предприятия Валерий Томея, экспонаты собираются в рамках красного уголка.
«Мы воссоздали ленинскую комнату. Она является тем атрибутом, который в советское время постоянно присутствовал», — пояснил Томея.
Кроме легендарного бревна, которое вождь революции нес на субботнике, в красном уголке имеется камень, символизирующий булыжник пролетариата. Музей демонстрирует бюсты Ленина и его скульптуру в полный рост. Здесь же посетители могут ознакомиться с некоторыми революционными лозунгами.
Томея напомнил, что Златоуст имеет прямое отношение к Ленину. В 1845 году в город прибыл дед Ульянова Александр Бланк. Он перевез в Златоуст семью. Приехала и дочь Мария, будущая мать отца революции. Завод, в цехах которого работает фабрика, в советский период носил имя Ленина. В 19 веке Бланк работал лекарем в госпитале оружейной фабрики.
Красный уголок стал частью фильма о создании гравюры на стали специалистами ЗОФ. Видео подготовлено к открытию выставки «Клинок». Мероприятие стартует в конце марта в Москве.
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