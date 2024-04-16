Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум

Заметнее всего вырос уровень реки Ишим в районе села Ильинка
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил исторический максимум. Заявление замгубернатора Владимира Чейметова передает информационный центр правительства Тюменской области.
«Река Ишим в районе села Ильинка не только достигла уровня опасных явлений, но и превысила исторический максимум, зафиксированный в 2017 году на 49 сантиметров», — сообщил Владимир Чейметов. За сутки уровень воды в ней повысился с 33 до 76 сантиметров.
В Тюменские деревни и села продолжает пребывать «большая вода». Сильнее всего населенные пункты топит в Казанском районе.
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