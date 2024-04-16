16 апреля 2024

Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум

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Паводок в Афонькино. Афонькино
Заметнее всего вырос уровень реки Ишим в районе села Ильинка Фото:
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Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил исторический максимум. Заявление замгубернатора Владимира Чейметова передает информационный центр правительства Тюменской области.

«Река Ишим в районе села Ильинка не только достигла уровня опасных явлений, но и превысила исторический максимум, зафиксированный в 2017 году на 49 сантиметров», — сообщил Владимир Чейметов. За сутки уровень воды в ней повысился с 33 до 76 сантиметров.

В Тюменские деревни и села продолжает пребывать «большая вода». Сильнее всего населенные пункты топит в Казанском районе.

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Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил исторический максимум. Заявление замгубернатора Владимира Чейметова передает информационный центр правительства Тюменской области. «Река Ишим в районе села Ильинка не только достигла уровня опасных явлений, но и превысила исторический максимум, зафиксированный в 2017 году на 49 сантиметров», — сообщил Владимир Чейметов. За сутки уровень воды в ней повысился с 33 до 76 сантиметров. В Тюменские деревни и села продолжает пребывать «большая вода». Сильнее всего населенные пункты топит в Казанском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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