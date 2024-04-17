Ушедший на СВО челябинский депутат гордумы Панов продлил контракт с Эспаньолой

17 апреля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Юрий Панов продлил действие своего контракта с ООСпН «Эспаньола» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, находящийся на СВО, продлил свой контракт со спецотрядом «Эспаньола». Об этом он написал в социальных сетях. «Находясь в отпуске, принял для себя единственное верное решение — заключить новый контракт с уже родным ООСпН „Эспаньола“. Считаю, что сегодня каждый депутат не имеет права оставаться в стороне от проходящих в стране событий», — написал Панов в своем telegram-канале. По его словам, вместе с ним в рядах «Эспаньолы» находится депутат московского района Черемушки Андрей Соломатин. В прошлом он играл за сборную России по футболу, выигрывал чемпионат страны в составе ЦСКА. Теперь же с оружием в руках защищает родину. Панов принял решение отправится на СВО осенью прошлого года. Это совпало с событиями, развернувшимися вокруг МУП «ПОВВ». Тогда в компанию нагрянули силовики, директора компании Сергея Хабирова и Панова вызывали на допросы по делу о мошенничестве. После депутат перестал выходить на связь. Ходили слухи, что он задержан. Но выяснилось, что он подписал контракт и отправился на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, находящийся на СВО, продлил свой контракт со спецотрядом «Эспаньола». Об этом он написал в социальных сетях. «Находясь в отпуске, принял для себя единственное верное решение — заключить новый контракт с уже родным ООСпН „Эспаньола“. Считаю, что сегодня каждый депутат не имеет права оставаться в стороне от проходящих в стране событий», — написал Панов в своем telegram-канале. По его словам, вместе с ним в рядах «Эспаньолы» находится депутат московского района Черемушки Андрей Соломатин. В прошлом он играл за сборную России по футболу, выигрывал чемпионат страны в составе ЦСКА. Теперь же с оружием в руках защищает родину. Панов принял решение отправится на СВО осенью прошлого года. Это совпало с событиями, развернувшимися вокруг МУП «ПОВВ». Тогда в компанию нагрянули силовики, директора компании Сергея Хабирова и Панова вызывали на допросы по делу о мошенничестве. После депутат перестал выходить на связь. Ходили слухи, что он задержан. Но выяснилось, что он подписал контракт и отправился на СВО.