В Перми глава еще одного района покинет свой пост

«Ъ-Прикамье»: глава Мотовилихинского района Сальников покинет свой пост

17 апреля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Контракт с Игорем Сальниковым истекает в июне этого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников покинет занимаемую должность. В мэрии не планируют продлевать контракт с чиновником, который истекает в июне. «Контракт с главой Мотовилихинского района Игорем Сальниковым продлен не будет продлен. Трудовое соглашение с ним действует до июня», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что не смогло связаться с чиновником, сейчас он находится в отпуске. В мэрии Перми планируемые кадровые изменения не комментируют. Сальников был утвержден на пост руководителя Мотовилихинского района Перми в июне 2023 года. До этого он три месяца руководил районной администрации в статусе «и.о.». В Пермь Сальников переехал из Свердловской области, где занимал должность главы администрации Верхнесалдинского городского округа. О том, что его дальнейшие перспективы на посту главы района после истечения контракта не определены, URA.RU писало ранее. Еще одним руководителем районной администрации, который лишится своего поста, является глава Свердловского района Александр Филиппов. В июле текущего года контракт с ним истекает, в мэрии продлевать его не намерены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников покинет занимаемую должность. В мэрии не планируют продлевать контракт с чиновником, который истекает в июне. «Контракт с главой Мотовилихинского района Игорем Сальниковым продлен не будет продлен. Трудовое соглашение с ним действует до июня», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что не смогло связаться с чиновником, сейчас он находится в отпуске. В мэрии Перми планируемые кадровые изменения не комментируют. Сальников был утвержден на пост руководителя Мотовилихинского района Перми в июне 2023 года. До этого он три месяца руководил районной администрации в статусе «и.о.». В Пермь Сальников переехал из Свердловской области, где занимал должность главы администрации Верхнесалдинского городского округа. О том, что его дальнейшие перспективы на посту главы района после истечения контракта не определены, URA.RU писало ранее. Еще одним руководителем районной администрации, который лишится своего поста, является глава Свердловского района Александр Филиппов. В июле текущего года контракт с ним истекает, в мэрии продлевать его не намерены.