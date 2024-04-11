В Перми сменится глава Свердловского района

12 апреля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Александр Филиппов покинет должность в июле 2024 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Начальник администрации Свердловского района Александр Филиппов уйдет со своей должности. Контракт с ним продлеваться не будет. «Контракт у Александра Филиппова истекает в июле 2024 года. Продляться он не будет. В администрации Свердловского района Перми сменится руководство», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Источники URA.RU в политэлитах подтверждают данную информацию. По их словам, решение об уходе Филиппова было принято еще давно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник администрации Свердловского района Александр Филиппов уйдет со своей должности. Контракт с ним продлеваться не будет. «Контракт у Александра Филиппова истекает в июле 2024 года. Продляться он не будет. В администрации Свердловского района Перми сменится руководство», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Источники URA.RU в политэлитах подтверждают данную информацию. По их словам, решение об уходе Филиппова было принято еще давно.