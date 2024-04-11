11 апреля 2024

В Перми сменится глава Свердловского района

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Прессконференция Алексей Грибанов и Александр Филиппов. Пермь, портрет, филиппов александр
Александр Филиппов покинет должность в июле 2024 года Фото:

Начальник администрации Свердловского района Александр Филиппов уйдет со своей должности. Контракт с ним продлеваться не будет.

«Контракт у Александра Филиппова истекает в июле 2024 года. Продляться он не будет. В администрации Свердловского района Перми сменится руководство», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Источники URA.RU в политэлитах подтверждают данную информацию. По их словам, решение об уходе Филиппова было принято еще давно.

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Начальник администрации Свердловского района Александр Филиппов уйдет со своей должности. Контракт с ним продлеваться не будет. «Контракт у Александра Филиппова истекает в июле 2024 года. Продляться он не будет. В администрации Свердловского района Перми сменится руководство», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Источники URA.RU в политэлитах подтверждают данную информацию. По их словам, решение об уходе Филиппова было принято еще давно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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