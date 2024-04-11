В Перми сменится глава Свердловского района

Александр Филиппов покинет должность в июле 2024 года
Начальник администрации Свердловского района Александр Филиппов уйдет со своей должности. Контракт с ним продлеваться не будет.
«Контракт у Александра Филиппова истекает в июле 2024 года. Продляться он не будет. В администрации Свердловского района Перми сменится руководство», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Источники URA.RU в политэлитах подтверждают данную информацию. По их словам, решение об уходе Филиппова было принято еще давно.
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