В Перми главой района утвердили экс-мэра свердловского города

Глава Перми утвердил на посту руководителя Мотовилихинского района города Игоря Сальникова

27 июня 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Главу Мотовилихинского района утвердили в должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин утвердил на посту руководителя Мотовилихинского района города Игоря Сальникова. Мэр представил его 27 июня на пленарном заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. Ранее Сальников работал в статусе и. о., а до этого он занимал должность главы администрации Верхнесалдинского городского округа Свердловской области. «Игорь Борисович имеет опыт работы на руководящих должностях, эффективно планирует работу, принимает грамотные управленческие решения и осуществляет контроль за результатами деятельности специалистов районной администрации», — отметил на заседании думы Демкин. Как рассказывало URA.RU, бывший глава Верхней Салды Игорь Сальников приступил к работе на посту руководителя администрации Мотовилихинского района в качестве исполняющего обязанности с 1 марта. Все проверочные работы в его отношении завершены, поэтому сегодня он утвержден на должности.

Глава Перми Алексей Демкин утвердил на посту руководителя Мотовилихинского района города Игоря Сальникова. Мэр представил его 27 июня на пленарном заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. Ранее Сальников работал в статусе и. о., а до этого он занимал должность главы администрации Верхнесалдинского городского округа Свердловской области. «Игорь Борисович имеет опыт работы на руководящих должностях, эффективно планирует работу, принимает грамотные управленческие решения и осуществляет контроль за результатами деятельности специалистов районной администрации», — отметил на заседании думы Демкин. Как рассказывало URA.RU, бывший глава Верхней Салды Игорь Сальников приступил к работе на посту руководителя администрации Мотовилихинского района в качестве исполняющего обязанности с 1 марта. Все проверочные работы в его отношении завершены, поэтому сегодня он утвержден на должности.