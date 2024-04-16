В ХМАО охотники закупают оружие эконом-класса перед открытием сезона

17 апреля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

В ХМАО охотники начали закупаться комиссионным оружием перед открытием сезона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО охотники начали закупаться оружием и патронами на открытие весеннего сезона охота. Часто охотники делают выбор в пользу более экономного варианта — комиссионного оружия, которое сдают на продажу. Об этом URA.RU сообщил сотрудник оружейного магазина Владимир Микумин. «Охотники берут патроны, в большинстве просто докупают к оставшимся с осени. Оружие покупают, но по большей части комиссионное (дешевле) и для первых двух лет сойдет — это касаемо начинающих. А бывалые охотники редко (покупают — прим. URA.RU), но обновляют оружие, то есть старое или утилизируют, или сдают на комиссию», — рассказал Микумин в беседе с агентством.



Объявления о продаже оружия югорчане также размещают в соцсетях. Ранее агентству рассказывали в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО, что публикация подобных объявлений в соцсетях разрешена, но продажа оружия дистанционным способом запрещается законом РФ. «В соответствии с федеральным законом „Об оружии“ граждане имеют право продавать оружие, принадлежащее им. Объявление о продаже можно разместить любым удобным способом. Социальные сети могут быть только средством связи между продавцом и покупателем оружия, так как дистанционная продажа оружия запрещена. Для оформления сделки гражданам необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации оружия», — пояснили в пресс-службе ведомства. Охота на водоплавающую и боровую дичь в некоторых районах ХМАО началась 15 апреля. Сезон продлится 10 дней. Ознакомиться со сроками весенней охоты в ХМАО в 2024 году можно здесь. Охотники должны иметь при себе необходимый пакет документов: охотничий билет, разрешение на оружие, заявление и квитанции об оплате госпошлины, разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году охотникам из ХМАО пришлось распродавать оружие из-за летнего противопожарного режима, а также ряда запретов на передвижение в лесах на территории нефтяных месторождений. А некоторые охотники и вовсе жаловались, что у них забирают огнестрельное оружие из-за нарушений Правил дорожного движения и несвоевременную уплату административных штрафов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО охотники начали закупаться оружием и патронами на открытие весеннего сезона охота. Часто охотники делают выбор в пользу более экономного варианта — комиссионного оружия, которое сдают на продажу. Об этом URA.RU сообщил сотрудник оружейного магазина Владимир Микумин. «Охотники берут патроны, в большинстве просто докупают к оставшимся с осени. Оружие покупают, но по большей части комиссионное (дешевле) и для первых двух лет сойдет — это касаемо начинающих. А бывалые охотники редко (покупают — прим. URA.RU), но обновляют оружие, то есть старое или утилизируют, или сдают на комиссию», — рассказал Микумин в беседе с агентством. Объявления о продаже оружия югорчане также размещают в соцсетях. Ранее агентству рассказывали в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО, что публикация подобных объявлений в соцсетях разрешена, но продажа оружия дистанционным способом запрещается законом РФ. «В соответствии с федеральным законом „Об оружии“ граждане имеют право продавать оружие, принадлежащее им. Объявление о продаже можно разместить любым удобным способом. Социальные сети могут быть только средством связи между продавцом и покупателем оружия, так как дистанционная продажа оружия запрещена. Для оформления сделки гражданам необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации оружия», — пояснили в пресс-службе ведомства. Охота на водоплавающую и боровую дичь в некоторых районах ХМАО началась 15 апреля. Сезон продлится 10 дней. Ознакомиться со сроками весенней охоты в ХМАО в 2024 году можно здесь. Охотники должны иметь при себе необходимый пакет документов: охотничий билет, разрешение на оружие, заявление и квитанции об оплате госпошлины, разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году охотникам из ХМАО пришлось распродавать оружие из-за летнего противопожарного режима, а также ряда запретов на передвижение в лесах на территории нефтяных месторождений. А некоторые охотники и вовсе жаловались, что у них забирают огнестрельное оружие из-за нарушений Правил дорожного движения и несвоевременную уплату административных штрафов.