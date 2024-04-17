Губернатор Куйвашев дал сигнал местной элите о своем ближайшем будущем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на закрытой встрече с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта» дал понять, что его ближайшие планы связаны с регионом. Он анонсировал два выездных заседания правительства, рассказал URA.RU один из участников встречи.
«23 мая заседание пройдет в Ирбите. В июне (дата еще не определена) — в Верхней Салде», — поделился собеседник.
Заявление Куйвашева важно на фоне нескончаемых слухов о том, что на волне ожидаемых кадровых перестановок на федеральном уровне, он может получить повышение. Подогрел такие обсуждения успех Куйвашева и его штаба на президентских выборах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!