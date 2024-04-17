Губернатор Куйвашев дал сигнал местной элите о своем ближайшем будущем

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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев дал понять, что остается в регионе Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на закрытой встрече с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта» дал понять, что его ближайшие планы связаны с регионом. Он анонсировал два выездных заседания правительства, рассказал URA.RU один из участников встречи.

«23 мая заседание пройдет в Ирбите. В июне (дата еще не определена) — в Верхней Салде», — поделился собеседник.

Заявление Куйвашева важно на фоне нескончаемых слухов о том, что на волне ожидаемых кадровых перестановок на федеральном уровне, он может получить повышение. Подогрел такие обсуждения успех Куйвашева и его штаба на президентских выборах.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на закрытой встрече с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта» дал понять, что его ближайшие планы связаны с регионом. Он анонсировал два выездных заседания правительства, рассказал URA.RU один из участников встречи. «23 мая заседание пройдет в Ирбите. В июне (дата еще не определена) — в Верхней Салде», — поделился собеседник. Заявление Куйвашева важно на фоне нескончаемых слухов о том, что на волне ожидаемых кадровых перестановок на федеральном уровне, он может получить повышение. Подогрел такие обсуждения успех Куйвашева и его штаба на президентских выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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