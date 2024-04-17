Губернатор Куйвашев дал сигнал местной элите о своем ближайшем будущем

17 апреля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев дал понять, что остается в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на закрытой встрече с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта» дал понять, что его ближайшие планы связаны с регионом. Он анонсировал два выездных заседания правительства, рассказал URA.RU один из участников встречи. «23 мая заседание пройдет в Ирбите. В июне (дата еще не определена) — в Верхней Салде», — поделился собеседник. Заявление Куйвашева важно на фоне нескончаемых слухов о том, что на волне ожидаемых кадровых перестановок на федеральном уровне, он может получить повышение. Подогрел такие обсуждения успех Куйвашева и его штаба на президентских выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на закрытой встрече с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта» дал понять, что его ближайшие планы связаны с регионом. Он анонсировал два выездных заседания правительства, рассказал URA.RU один из участников встречи. «23 мая заседание пройдет в Ирбите. В июне (дата еще не определена) — в Верхней Салде», — поделился собеседник. Заявление Куйвашева важно на фоне нескончаемых слухов о том, что на волне ожидаемых кадровых перестановок на федеральном уровне, он может получить повышение. Подогрел такие обсуждения успех Куйвашева и его штаба на президентских выборах.