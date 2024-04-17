На федеральных трассах Челябинской области только 20% объектов сервиса работают законно. На места несанкционированных построек 17 апреля выехал глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
«Всего на данный момент в Челябинской области вдоль федеральных дорог расположено 132 объекта сервиса. Только 20% из них имеют законное право осуществлять деятельность», — передает слова Муравьева корреспондент URA.RU.
Как отметил глава Южноуральского Росавтодора, собственникам таких участков неоднократно направлялись уведомления о необходимости устранить нарушения. Однако запросы ведомств были проигнорированы. Одним из способов борьбы с такими объектами выбрали ликвидацию примыкания незаконных самостроев к трассе. Незаконные подъезды вдоль федеральной дороги к заведениям нескольких нарушителей перекопали и 17 апреля.
Нелегально расположены вдоль трассы как точки общепита, так и автосервисы, стоянки для отдыха, заправочные станции. Борьба с самостроями ведется вместе с правительством региона и муниципалитетами. Другим способом ликвидации нарушений может выступить и снос построек: в 2020 году вблизи Каслей после проверок и судебных решений снесли точки по продаже плова и шашлыков.
Ранее Муравьев сообщил URA.RU о планах по ликвидации незаконных построек. В активную фазу борьба с такими объектами вошла в прошлом году. Работа с собственниками велась постоянно, однако соблюдать законные требования согласились не все. Было решено ужесточить меры.
Одним из способов борьбы выбрали ликвидацию примыкания участков к полосам отвода трасс
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На федеральных трассах Челябинской области только 20% объектов сервиса работают законно. На места несанкционированных построек 17 апреля выехал глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Всего на данный момент в Челябинской области вдоль федеральных дорог расположено 132 объекта сервиса. Только 20% из них имеют законное право осуществлять деятельность», — передает слова Муравьева корреспондент URA.RU. Как отметил глава Южноуральского Росавтодора, собственникам таких участков неоднократно направлялись уведомления о необходимости устранить нарушения. Однако запросы ведомств были проигнорированы. Одним из способов борьбы с такими объектами выбрали ликвидацию примыкания незаконных самостроев к трассе. Незаконные подъезды вдоль федеральной дороги к заведениям нескольких нарушителей перекопали и 17 апреля. Нелегально расположены вдоль трассы как точки общепита, так и автосервисы, стоянки для отдыха, заправочные станции. Борьба с самостроями ведется вместе с правительством региона и муниципалитетами. Другим способом ликвидации нарушений может выступить и снос построек: в 2020 году вблизи Каслей после проверок и судебных решений снесли точки по продаже плова и шашлыков. Ранее Муравьев сообщил URA.RU о планах по ликвидации незаконных построек. В активную фазу борьба с такими объектами вошла в прошлом году. Работа с собственниками велась постоянно, однако соблюдать законные требования согласились не все. Было решено ужесточить меры.