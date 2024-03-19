Росавтодор показал самые опасные самострои на трассе М-5 в Челябинской области. Видео

На трассе М-5 в Челябинской области ликвидацию самостроев начнут в мае

19 марта 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

В регионе ужесточают меры борьбы с незаконными точками торговли, общепита и АЗС на трассе М-5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области начало ликвидации незаконных построек назначили на май. Согласно кадрам, предоставленным URA.RU пресс-службой Упрдор «Южный Урал», в числе объектов заброшенные постройки, незаконные заправки, придорожные кафе и уличные рынки. «В ближайшие полтора месяца первые объекты, которые являются бесхозяйными или злостными нарушителями требований законодательства, начнут ликвидироваться. Действительно непростая работа, но все понимают, как ее делать и уже готовы приступать», — сообщил URA.RU глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Число незаконных построек на трассе М-5 составляет порядка 100 объектов. Об этом руководитель ведомства сообщил URA.RU в феврале. Работа с собственниками велась постоянно, однако соблюдать законные требования согласились не все. В активную фазу борьба с такими объектами вошла в прошлом году, уточнили URA.RU в управлении. Было решено ужесточить меры. В списке на ликвидацию также числятся объекты, использующие съезды, зоны отдыха и полосы отвода для продажи своей продукции. Меры будут приняты и в отношении небезопасных точек общепита, в числе которых пельменная на 1767 километре трассы, кафе «Светлана» (1746-й км), кафе «Автовояж» (1729-й км), кафе «На Южном» (1718-й км), трактир «Экспресс» (1780-й км). Работа продолжается совместно с правительством региона. В числе мер ограничение заезда на территорию объекта либо полный демонтаж постройки по решению суда. Во втором случае за исполнение решения будут ответственны власти муниципалитета, отметил руководитель Южноуральского Росавтодора. Одним из способов борьбы с такими постройками Росавтодор также назвал создание объектов повышенного качества. Первую мультифункциональную зону установят на обходе Сима, а объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области начало ликвидации незаконных построек назначили на май. Согласно кадрам, предоставленным URA.RU пресс-службой Упрдор «Южный Урал», в числе объектов заброшенные постройки, незаконные заправки, придорожные кафе и уличные рынки. «В ближайшие полтора месяца первые объекты, которые являются бесхозяйными или злостными нарушителями требований законодательства, начнут ликвидироваться. Действительно непростая работа, но все понимают, как ее делать и уже готовы приступать», — сообщил URA.RU глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Число незаконных построек на трассе М-5 составляет порядка 100 объектов. Об этом руководитель ведомства сообщил URA.RU в феврале. Работа с собственниками велась постоянно, однако соблюдать законные требования согласились не все. В активную фазу борьба с такими объектами вошла в прошлом году, уточнили URA.RU в управлении. Было решено ужесточить меры. В списке на ликвидацию также числятся объекты, использующие съезды, зоны отдыха и полосы отвода для продажи своей продукции. Меры будут приняты и в отношении небезопасных точек общепита, в числе которых пельменная на 1767 километре трассы, кафе «Светлана» (1746-й км), кафе «Автовояж» (1729-й км), кафе «На Южном» (1718-й км), трактир «Экспресс» (1780-й км). Работа продолжается совместно с правительством региона. В числе мер ограничение заезда на территорию объекта либо полный демонтаж постройки по решению суда. Во втором случае за исполнение решения будут ответственны власти муниципалитета, отметил руководитель Южноуральского Росавтодора. Одним из способов борьбы с такими постройками Росавтодор также назвал создание объектов повышенного качества. Первую мультифункциональную зону установят на обходе Сима, а объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей.