В затопленном тюменском селе закончились питьевая вода и хлеб

17 апреля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

В селе Афонькино первой под затопление попала дорога по которой везут продовольствие Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Афонькино (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли питьевая вода и хлеб. Как сообщают URA.RU местные жители, машины с продовольствием не могу проехать из-за залитых паводковыми водами дорог. «Река уже наполняет все поймы, мы думаем затопит магазин наш местный, продуктовый. Продукты там еще есть, но из-за затопленных дорог питьевую воду к нам не привозят. Полуторалитровые бутылки еще остались немного, а пятилитровых нет совсем. Нет хлеба, его не смогут привезти из-за разлитой дороги», — рассказала корреспондентам URA.RU жительница села Афонькино. Как отмечается, продуктовые запасы не были сделаны в достаточном количестве. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой. Ранее URA.RU писало, что в Афонькино паводковые воды смыли столб линии электропередач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Афонькино (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли питьевая вода и хлеб. Как сообщают URA.RU местные жители, машины с продовольствием не могу проехать из-за залитых паводковыми водами дорог. «Река уже наполняет все поймы, мы думаем затопит магазин наш местный, продуктовый. Продукты там еще есть, но из-за затопленных дорог питьевую воду к нам не привозят. Полуторалитровые бутылки еще остались немного, а пятилитровых нет совсем. Нет хлеба, его не смогут привезти из-за разлитой дороги», — рассказала корреспондентам URA.RU жительница села Афонькино. Как отмечается, продуктовые запасы не были сделаны в достаточном количестве. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой. Ранее URA.RU писало, что в Афонькино паводковые воды смыли столб линии электропередач.