В затопленном тюменском селе закончились питьевая вода и хлеб

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Афонькино, паводок. Афонькино
В селе Афонькино первой под затопление попала дорога по которой везут продовольствие Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селе Афонькино (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли питьевая вода и хлеб. Как сообщают URA.RU местные жители, машины с продовольствием не могу проехать из-за залитых паводковыми водами дорог.

«Река уже наполняет все поймы, мы думаем затопит магазин наш местный, продуктовый. Продукты там еще есть, но из-за затопленных дорог питьевую воду к нам не привозят. Полуторалитровые бутылки еще остались немного, а пятилитровых нет совсем. Нет хлеба, его не смогут привезти из-за разлитой дороги», — рассказала корреспондентам URA.RU жительница села Афонькино.

Как отмечается, продуктовые запасы не были сделаны в достаточном количестве. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой. Ранее URA.RU писало, что в Афонькино паводковые воды смыли столб линии электропередач.

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В селе Афонькино (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли питьевая вода и хлеб. Как сообщают URA.RU местные жители, машины с продовольствием не могу проехать из-за залитых паводковыми водами дорог. «Река уже наполняет все поймы, мы думаем затопит магазин наш местный, продуктовый. Продукты там еще есть, но из-за затопленных дорог питьевую воду к нам не привозят. Полуторалитровые бутылки еще остались немного, а пятилитровых нет совсем. Нет хлеба, его не смогут привезти из-за разлитой дороги», — рассказала корреспондентам URA.RU жительница села Афонькино. Как отмечается, продуктовые запасы не были сделаны в достаточном количестве. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой. Ранее URA.RU писало, что в Афонькино паводковые воды смыли столб линии электропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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