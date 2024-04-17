Генпрокуратура наказала за нарушения тюменских перевозчиков

Тюменских перевозчиков проверили из-за изменений маршрутов автобусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени были проведены проверки транспортных компаний. В частности, касающиеся изменения маршрутов общественного транспорта. По информации пресс-службы генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, один из перевозчиков был привлечен к административной ответственности.

«В начале этого года жители г. Тюмени в социальных сетях высказывали свое возмущение работой общественного транспорта. К решению этой проблемы подключилась Генеральная прокуратура Российской Федерации. Надзорными мероприятиями установлены просчеты при организации работы по изменению маршрутов регулярных перевозок, а также нарушение перевозчиками контрактных обязательств. Один из перевозчиков привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ за нарушение порядка заключения, изменения контракта», — указано в сообщении.

Ситуация с тюменским транспортом остается на контроле ведомства. После проведенных проверок, количество обращений граждан, связанных с нарушениями транспорта, сократилось в 2,5 раза.