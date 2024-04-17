В Кургане топит дачников, но не из-за наводнения. Видео

17 апреля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Трубы в саду не собираются чинить пока вода в Тоболе не начнет уходить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане затапливает сад, хоть и река Тобол еще до него не добралась. Всему виной прохудившаяся труба, по которой идет вода для полива. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила собственница одного из домов в СНТ-1 Татьяна Запрометова. «В трубе дыра. Все наше садоводство СНТ-1 уже начинает заливаться, потому что все еще старое, сгнившее, щели и дыры. Люди уже в воде, хотя еще Тобол не перешел сюда. У нас там не только сады, семей 30 там постоянно живут», — сказала Татьяна Запрометова. Новость по теме Курганцы брезгуют пунктами временного размещения и предпочитают тонуть. Видео По ее словам, эта труба нужна жителям, но сейчас свои функции она не выполняет. «Председатель, видать, у нас не тем занят. Электричества у нас нет. Из-под асфальта уже просачивается вода. Из Тобола идет труба под асфальтом в наше садоводство СНТ-1. По ней летом подается вода на полив, но сейчас все мимо нее идет. Сделано плохо», — подчеркнула местная жительница. Зоя Ячменева, которая следит за СНТ, рассказала, что пока чинить трубу, заливающую сады, не собираются. «Трубы проложены под дорогой в земле закопаны на метр и заасфальтированы. Мы сообщили. Администрация приехала на крутых машинах, Были МЧС, полиция. Они посмотрели трубу, ее проходимость и сказали, что когда ажиотаж и наводнение пройдет, возможно, будут вскрывать дорогу», — рассказала женщина. В Курган продолжает прибывать вода. Людей эвакуирует из опасной зоны. О том, что происходит в городе и его окрестностях во время наводнения — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане затапливает сад, хоть и река Тобол еще до него не добралась. Всему виной прохудившаяся труба, по которой идет вода для полива. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила собственница одного из домов в СНТ-1 Татьяна Запрометова. «В трубе дыра. Все наше садоводство СНТ-1 уже начинает заливаться, потому что все еще старое, сгнившее, щели и дыры. Люди уже в воде, хотя еще Тобол не перешел сюда. У нас там не только сады, семей 30 там постоянно живут», — сказала Татьяна Запрометова. По ее словам, эта труба нужна жителям, но сейчас свои функции она не выполняет. «Председатель, видать, у нас не тем занят. Электричества у нас нет. Из-под асфальта уже просачивается вода. Из Тобола идет труба под асфальтом в наше садоводство СНТ-1. По ней летом подается вода на полив, но сейчас все мимо нее идет. Сделано плохо», — подчеркнула местная жительница. Зоя Ячменева, которая следит за СНТ, рассказала, что пока чинить трубу, заливающую сады, не собираются. «Трубы проложены под дорогой в земле закопаны на метр и заасфальтированы. Мы сообщили. Администрация приехала на крутых машинах, Были МЧС, полиция. Они посмотрели трубу, ее проходимость и сказали, что когда ажиотаж и наводнение пройдет, возможно, будут вскрывать дорогу», — рассказала женщина. В Курган продолжает прибывать вода. Людей эвакуирует из опасной зоны. О том, что происходит в городе и его окрестностях во время наводнения — в материале URA.RU.