Курганцы брезгуют пунктами временного размещения и предпочитают тонуть. Видео

17 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Курганцы запаслись едой и продуктами, чтобы переждать наводнение Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В СНТ «Мечта» курганцы не хотят уезжать, несмотря на стремительно прибывающую воду. Некоторые предпочитают тонуть, поскольку брезгуют ехать в пункты временного размещения, передает корреспондент URA.RU. «У меня второй этаж, у меня лодка, у меня котик. Продуктов и воды навалом. Во-первых, мне некуда ехать. В ПВР (пункты временного размещения) эти не поеду и все. Я брезгливый очень», — сказал местный житель. Он отметил, что останется караулить дом. Новость по теме В СНТ, уходящем под воду, спасли 96-летнего курганца с рассадой Волонтеры пытаются уговорить местных жителей покинуть дома, но многие просто не выходят к ним, не пускают на порог или прячутся. «Двери не открывают, работает генератор. Вода уже подходит», — сказал представитель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Александр Русинов. Другая жительница идет на рынок и даже не хочет оставить кошек волонтерам. Она не верит, что вода поднимется. Ее умоляли одуматься. « А куда вы их? Ну что вы, неужели так поднимется вода?» — негодует местная жительница. Для питомцев подготовлена машина, которая отвезет их в безопасное место, заверили волонтеры. В другом СНТ «Тюльпан» десяткам полицейских и сотрудников МЧС пришлось много часов уговаривать председателя товарищества Эдуарда Шестакова и других жителей эвакуироваться с территории тонущего садоводства. В Кургане уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Показатель составил 894 сантиметров над нулем гидропоста. В 2000 году уровень достигал 889 сантиметров. В связи с объявленным режимом чрезвычайной ситуации (ЧС) мобилизованы силы скорой медицинской помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СНТ «Мечта» курганцы не хотят уезжать, несмотря на стремительно прибывающую воду. Некоторые предпочитают тонуть, поскольку брезгуют ехать в пункты временного размещения, передает корреспондент URA.RU. «У меня второй этаж, у меня лодка, у меня котик. Продуктов и воды навалом. Во-первых, мне некуда ехать. В ПВР (пункты временного размещения) эти не поеду и все. Я брезгливый очень», — сказал местный житель. Он отметил, что останется караулить дом. Волонтеры пытаются уговорить местных жителей покинуть дома, но многие просто не выходят к ним, не пускают на порог или прячутся. «Двери не открывают, работает генератор. Вода уже подходит», — сказал представитель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Александр Русинов. Другая жительница идет на рынок и даже не хочет оставить кошек волонтерам. Она не верит, что вода поднимется. Ее умоляли одуматься. « А куда вы их? Ну что вы, неужели так поднимется вода?» — негодует местная жительница. Для питомцев подготовлена машина, которая отвезет их в безопасное место, заверили волонтеры. В другом СНТ «Тюльпан» десяткам полицейских и сотрудников МЧС пришлось много часов уговаривать председателя товарищества Эдуарда Шестакова и других жителей эвакуироваться с территории тонущего садоводства. В Кургане уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Показатель составил 894 сантиметров над нулем гидропоста. В 2000 году уровень достигал 889 сантиметров. В связи с объявленным режимом чрезвычайной ситуации (ЧС) мобилизованы силы скорой медицинской помощи.