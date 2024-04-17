Парламент Грузии поддержал закон об иноагентах, вызвавший масштабный митинг

17 апреля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

При принятии закона об иноагентах в Грузии «За» проголосовали 83 депутата Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Грузинский парламент в первом чтении одобрил закон об иноагентах. ранее он спровоцировал массовые протесты в Тбилиси. Такая информация следует из итогового голосования. Новость по теме В Грузии начался масштабный митинг из-за скандального законопроекта: главное к этому часу «„За“ проголосовали 83 депутата, 0 — против», — передает сайт Самтредского муниципалитета информацию из голосования. Отмечается, что в голосовании принимали участие только представители парламентского большинства. Голосование прошло из-за акций протеста, которые проходили у здания парламента Грузии. Ранее сообщилось, что в Тбилиси около парламента начались стычки полицейских и митингующих на фоне закона об иноагентах. В результате было задержано четыре человека. Детали обвинения не были уточнены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грузинский парламент в первом чтении одобрил закон об иноагентах. ранее он спровоцировал массовые протесты в Тбилиси. Такая информация следует из итогового голосования. «„За“ проголосовали 83 депутата, 0 — против», — передает сайт Самтредского муниципалитета информацию из голосования. Отмечается, что в голосовании принимали участие только представители парламентского большинства. Голосование прошло из-за акций протеста, которые проходили у здания парламента Грузии. Ранее сообщилось, что в Тбилиси около парламента начались стычки полицейских и митингующих на фоне закона об иноагентах. В результате было задержано четыре человека. Детали обвинения не были уточнены.