Парламент Грузии поддержал закон об иноагентах, вызвавший масштабный митинг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, депутат, чиновник, микрофон, зал заседания, спикер, адвокат, руки
При принятии закона об иноагентах в Грузии «За» проголосовали 83 депутата Фото:

Грузинский парламент в первом чтении одобрил закон об иноагентах. ранее он спровоцировал массовые протесты в Тбилиси. Такая информация следует из итогового голосования.

Новость по теме
В Грузии начался масштабный митинг из-за скандального законопроекта: главное к этому часу

«„За“ проголосовали 83 депутата, 0 — против», — передает сайт Самтредского муниципалитета информацию из голосования. Отмечается, что в голосовании принимали участие только представители парламентского большинства. Голосование прошло из-за акций протеста, которые проходили у здания парламента Грузии.

Ранее сообщилось, что в Тбилиси около парламента начались стычки полицейских и митингующих на фоне закона об иноагентах. В результате было задержано четыре человека. Детали обвинения не были уточнены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Грузинский парламент в первом чтении одобрил закон об иноагентах. ранее он спровоцировал массовые протесты в Тбилиси. Такая информация следует из итогового голосования. «„За“ проголосовали 83 депутата, 0 — против», — передает сайт Самтредского муниципалитета информацию из голосования. Отмечается, что в голосовании принимали участие только представители парламентского большинства. Голосование прошло из-за акций протеста, которые проходили у здания парламента Грузии. Ранее сообщилось, что в Тбилиси около парламента начались стычки полицейских и митингующих на фоне закона об иноагентах. В результате было задержано четыре человека. Детали обвинения не были уточнены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...