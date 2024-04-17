В Лабытнанги ветер переворачивает уличные конструкции. Фото

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Сильный ветер опрокидывает уличные конструкции в Лабытнанги Фото:
новость из сюжета
Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО

Улицы в Лабытнанги пострадали от усилившегося ветра. О последствиях, принесенных опасными погодными условиями, сообщили читатели агентства.

«В Лабытнанги, на перекрестке улиц Дзержинского и Гиршгорна ветром снесло уличный арт-объект. Прохожих рядом не оказалось, никто не пострадал», — рассказали очевидцы.

В центральной части округа 17 апреля наблюдается серьезное ухудшение метеорологических условий. Из-за непогоды экстренные службы региона переведены в режим усиленной работы. Ранее URA.RU сообщало о том, что столичные спасатели освободили из людей снежного плена на дороге Аксарка — Салехард.

Город Лабытнанги, на перекрестке ул. Дзержинского и ул. Леонида Гиршгорна
Город Лабытнанги, на перекрестке ул. Дзержинского и ул. Леонида Гиршгорна

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Улицы в Лабытнанги пострадали от усилившегося ветра. О последствиях, принесенных опасными погодными условиями, сообщили читатели агентства. «В Лабытнанги, на перекрестке улиц Дзержинского и Гиршгорна ветром снесло уличный арт-объект. Прохожих рядом не оказалось, никто не пострадал», — рассказали очевидцы. В центральной части округа 17 апреля наблюдается серьезное ухудшение метеорологических условий. Из-за непогоды экстренные службы региона переведены в режим усиленной работы. Ранее URA.RU сообщало о том, что столичные спасатели освободили из людей снежного плена на дороге Аксарка — Салехард.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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