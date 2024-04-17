Сильный ветер опрокидывает уличные конструкции в Лабытнанги
новость из сюжетаУдар снежной стихии по центральной части ЯНАО
Улицы в Лабытнанги пострадали от усилившегося ветра. О последствиях, принесенных опасными погодными условиями, сообщили читатели агентства.
«В Лабытнанги, на перекрестке улиц Дзержинского и Гиршгорна ветром снесло уличный арт-объект. Прохожих рядом не оказалось, никто не пострадал», — рассказали очевидцы.
В центральной части округа 17 апреля наблюдается серьезное ухудшение метеорологических условий. Из-за непогоды экстренные службы региона переведены в режим усиленной работы. Ранее URA.RU сообщало о том, что столичные спасатели освободили из людей снежного плена на дороге Аксарка — Салехард.
Город Лабытнанги, на перекрестке ул. Дзержинского и ул. Леонида Гиршгорна
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