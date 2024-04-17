В Лабытнанги ветер переворачивает уличные конструкции. Фото

17 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Сильный ветер опрокидывает уличные конструкции в Лабытнанги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО Улицы в Лабытнанги пострадали от усилившегося ветра. О последствиях, принесенных опасными погодными условиями, сообщили читатели агентства. «В Лабытнанги, на перекрестке улиц Дзержинского и Гиршгорна ветром снесло уличный арт-объект. Прохожих рядом не оказалось, никто не пострадал», — рассказали очевидцы. В центральной части округа 17 апреля наблюдается серьезное ухудшение метеорологических условий. Из-за непогоды экстренные службы региона переведены в режим усиленной работы. Ранее URA.RU сообщало о том, что столичные спасатели освободили из людей снежного плена на дороге Аксарка — Салехард. Город Лабытнанги, на перекрестке ул. Дзержинского и ул. Леонида Гиршгорна Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Улицы в Лабытнанги пострадали от усилившегося ветра. О последствиях, принесенных опасными погодными условиями, сообщили читатели агентства. «В Лабытнанги, на перекрестке улиц Дзержинского и Гиршгорна ветром снесло уличный арт-объект. Прохожих рядом не оказалось, никто не пострадал», — рассказали очевидцы. В центральной части округа 17 апреля наблюдается серьезное ухудшение метеорологических условий. Из-за непогоды экстренные службы региона переведены в режим усиленной работы. Ранее URA.RU сообщало о том, что столичные спасатели освободили из людей снежного плена на дороге Аксарка — Салехард.