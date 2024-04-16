Власти ЯНАО перевели экстренные службы на усиленный режим. Карта

Артюхов призвал жителей ЯНАО не выезжать за пределы городов

17 апреля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО перевели экстренные службы на усиленный режим работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ЯНАО перевели все экстренные службы на усиленный режим. Из-за метели в округе перекрыты дороги, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал жителей не покидать пределы населенных пунктов. «Переводим все экстренные службы на усиленный режим работы. Уже закрыта дорога от Салехарда до Аксарки, трасса Надым — Салехард, участки Лабытнанги — Харп и Обская — Паюта. На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги и участке от Лабытнанги до микрорайона Обского — реверсивное движение», — сообщил Дмитрий Артюхов в официальном telegram-канале. Губернатор призвал ямальцев не покидать пределы населенных пунктов. Он напомнил о развернутых пунктах обогрева и мерах безопасности при движении по городским улицам. Окружное ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение в Приуральском районе. В 30 километрах от Салехарда из-за пурги застряли десятки автомобилей, спасатели уже следуют на помощь автомобилистам. В ЯНАО 17 апреля перекрыты окружные дороги Фото: Yandex — карта, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО перевели все экстренные службы на усиленный режим. Из-за метели в округе перекрыты дороги, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал жителей не покидать пределы населенных пунктов. «Переводим все экстренные службы на усиленный режим работы. Уже закрыта дорога от Салехарда до Аксарки, трасса Надым — Салехард, участки Лабытнанги — Харп и Обская — Паюта. На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги и участке от Лабытнанги до микрорайона Обского — реверсивное движение», — сообщил Дмитрий Артюхов в официальном telegram-канале. Губернатор призвал ямальцев не покидать пределы населенных пунктов. Он напомнил о развернутых пунктах обогрева и мерах безопасности при движении по городским улицам. Окружное ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение в Приуральском районе. В 30 километрах от Салехарда из-за пурги застряли десятки автомобилей, спасатели уже следуют на помощь автомобилистам.