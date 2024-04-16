16 апреля 2024

Ямальские спасатели освободили людей из снежного плена. Видео

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Ямалспас эвакуировали 11 человек из снежного плена и вновь выехали на поиски людей Фото:
новость из сюжета
Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО

Сотрудники «Ямалспас» эвакуировали людей, застрявших из-за снежной бури по пути в Салехард. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента гражданской защиты.

«Спасатели Ямалспаса эвакуировали 11 человек, которые на автомобилях попали в снежный плен. По пути к месту вызова обнаружены автомобили, которые застряли в снегу. Эвакуировали пять взрослых и шесть детей и вновь выехали к месту вызова», — сообщает пресс-служба депзащиты ЯНАО в официальном telegram-канале.

Вблизи Салехарда ямальцев встретил автобус, выделенный мэрией. Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Жителей настоятельно просят не выезжать на закрытые зимники и не создавать очереди вблизи КПП. Если жизни угрожает опасность, следует звонить по номерам экстренных служб: 112,101,102,103.

Утром 17 апреля на дороге Аксарка — Салехард застряли десятки машин. Спасатели выехали на помощь водителям и пассажирам на вездеходе.

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Сотрудники «Ямалспас» эвакуировали людей, застрявших из-за снежной бури по пути в Салехард. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента гражданской защиты. «Спасатели Ямалспаса эвакуировали 11 человек, которые на автомобилях попали в снежный плен. По пути к месту вызова обнаружены автомобили, которые застряли в снегу. Эвакуировали пять взрослых и шесть детей и вновь выехали к месту вызова», — сообщает пресс-служба депзащиты ЯНАО в официальном telegram-канале. Вблизи Салехарда ямальцев встретил автобус, выделенный мэрией. Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Жителей настоятельно просят не выезжать на закрытые зимники и не создавать очереди вблизи КПП. Если жизни угрожает опасность, следует звонить по номерам экстренных служб: 112,101,102,103. Утром 17 апреля на дороге Аксарка — Салехард застряли десятки машин. Спасатели выехали на помощь водителям и пассажирам на вездеходе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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