Сотрудники «Ямалспас» эвакуировали людей, застрявших из-за снежной бури по пути в Салехард. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента гражданской защиты.
«Спасатели Ямалспаса эвакуировали 11 человек, которые на автомобилях попали в снежный плен. По пути к месту вызова обнаружены автомобили, которые застряли в снегу. Эвакуировали пять взрослых и шесть детей и вновь выехали к месту вызова», — сообщает пресс-служба депзащиты ЯНАО в официальном telegram-канале.
Вблизи Салехарда ямальцев встретил автобус, выделенный мэрией. Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Жителей настоятельно просят не выезжать на закрытые зимники и не создавать очереди вблизи КПП. Если жизни угрожает опасность, следует звонить по номерам экстренных служб: 112,101,102,103.
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Сотрудники «Ямалспас» эвакуировали людей, застрявших из-за снежной бури по пути в Салехард. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента гражданской защиты. «Спасатели Ямалспаса эвакуировали 11 человек, которые на автомобилях попали в снежный плен. По пути к месту вызова обнаружены автомобили, которые застряли в снегу. Эвакуировали пять взрослых и шесть детей и вновь выехали к месту вызова», — сообщает пресс-служба депзащиты ЯНАО в официальном telegram-канале. Вблизи Салехарда ямальцев встретил автобус, выделенный мэрией. Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Жителей настоятельно просят не выезжать на закрытые зимники и не создавать очереди вблизи КПП. Если жизни угрожает опасность, следует звонить по номерам экстренных служб: 112,101,102,103. Утром 17 апреля на дороге Аксарка — Салехард застряли десятки машин. Спасатели выехали на помощь водителям и пассажирам на вездеходе.