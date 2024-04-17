«Воды под потолок»: дачу пенсионеров затопило в Кургане. Фото, видео

Курганцы пришли на набережную, чтобы посмотреть на затопленный дом
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
В Кургане наводнением топит дачи в СНТ Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

У пенсионеров из Кургана затопило дачу в СНТ «Юбилейный». Вода дошла до самого потолка. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, когда смотрели с набережной на свой затопленный участок.

«Наша дача находится в самой низине в СНТ „Юбилейный“. Уже, наверное, под потолок все затопило. Очень сильно затопило, при наводнениях 1994 и 2016 годов было гораздо меньше. Тогда вода через недели две уже ушла. Сейчас скорее всего будет дольше стоять», — рассказали пенсионеры.

По их словам, никаких животных на даче у них нет. Некоторые более ценные вещи подняли на второй этаж, но думают, что вода доберется и до них. Больше всего переживают за свои посадки. На их участке были посажены чеснок, виктория, малина и другие ягоды — все погибнет, уверены дачники.

Ранее URA.RU писало, что в СНТ, уходящем под воду, спасли 96-летнего жителя Кургана с рассадой. Мужчина долгое время отказывался покидать свой участок. Уговорить эвакуироваться удалось добровольцам из ХМАО. Вся свежая информация о паводке в регионе — в онлайн-трансляции агентства.

Пенсионеры пришли посмотреть с набережной на свою затопленную дачу
Пенсионеры пришли посмотреть с набережной на свою затопленную дачу
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У пенсионеров из Кургана затопило дачу в СНТ «Юбилейный». Вода дошла до самого потолка. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, когда смотрели с набережной на свой затопленный участок. «Наша дача находится в самой низине в СНТ „Юбилейный“. Уже, наверное, под потолок все затопило. Очень сильно затопило, при наводнениях 1994 и 2016 годов было гораздо меньше. Тогда вода через недели две уже ушла. Сейчас скорее всего будет дольше стоять», — рассказали пенсионеры. По их словам, никаких животных на даче у них нет. Некоторые более ценные вещи подняли на второй этаж, но думают, что вода доберется и до них. Больше всего переживают за свои посадки. На их участке были посажены чеснок, виктория, малина и другие ягоды — все погибнет, уверены дачники. Ранее URA.RU писало, что в СНТ, уходящем под воду, спасли 96-летнего жителя Кургана с рассадой. Мужчина долгое время отказывался покидать свой участок. Уговорить эвакуироваться удалось добровольцам из ХМАО. Вся свежая информация о паводке в регионе — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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