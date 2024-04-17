«Воды под потолок»: дачу пенсионеров затопило в Кургане. Фото, видео

Курганцы пришли на набережную, чтобы посмотреть на затопленный дом

17 апреля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Кургане наводнением топит дачи в СНТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области У пенсионеров из Кургана затопило дачу в СНТ «Юбилейный». Вода дошла до самого потолка. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, когда смотрели с набережной на свой затопленный участок. «Наша дача находится в самой низине в СНТ „Юбилейный“. Уже, наверное, под потолок все затопило. Очень сильно затопило, при наводнениях 1994 и 2016 годов было гораздо меньше. Тогда вода через недели две уже ушла. Сейчас скорее всего будет дольше стоять», — рассказали пенсионеры. По их словам, никаких животных на даче у них нет. Некоторые более ценные вещи подняли на второй этаж, но думают, что вода доберется и до них. Больше всего переживают за свои посадки. На их участке были посажены чеснок, виктория, малина и другие ягоды — все погибнет, уверены дачники. Ранее URA.RU писало, что в СНТ, уходящем под воду, спасли 96-летнего жителя Кургана с рассадой. Мужчина долгое время отказывался покидать свой участок. Уговорить эвакуироваться удалось добровольцам из ХМАО. Вся свежая информация о паводке в регионе — в онлайн-трансляции агентства. Пенсионеры пришли посмотреть с набережной на свою затопленную дачу Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У пенсионеров из Кургана затопило дачу в СНТ «Юбилейный». Вода дошла до самого потолка. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, когда смотрели с набережной на свой затопленный участок. «Наша дача находится в самой низине в СНТ „Юбилейный“. Уже, наверное, под потолок все затопило. Очень сильно затопило, при наводнениях 1994 и 2016 годов было гораздо меньше. Тогда вода через недели две уже ушла. Сейчас скорее всего будет дольше стоять», — рассказали пенсионеры. По их словам, никаких животных на даче у них нет. Некоторые более ценные вещи подняли на второй этаж, но думают, что вода доберется и до них. Больше всего переживают за свои посадки. На их участке были посажены чеснок, виктория, малина и другие ягоды — все погибнет, уверены дачники. Ранее URA.RU писало, что в СНТ, уходящем под воду, спасли 96-летнего жителя Кургана с рассадой. Мужчина долгое время отказывался покидать свой участок. Уговорить эвакуироваться удалось добровольцам из ХМАО. Вся свежая информация о паводке в регионе — в онлайн-трансляции агентства.