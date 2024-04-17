В СНТ, уходящем под воду, спасли 96-летнего курганца с рассадой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки
Данные людей, отказавшихся покидать опасную зону передают полиции Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В курганских садах идет эвакуация. Волонтерам удалось спасти 96-летнего пенсионера, который отказывался бросать участок и рассаду, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сейчас прочесывали СНТ „Рассвет“ и „Мечта“. По пути нам попался дедулечка 96 лет. Шел, нес рассаду на свой участок. Мы его проводили. Оставили рассаду. Сомневался: „Я никуда не пойду“. Не хотел бросать свой участок. Смотрим, а у него уже прорвало реку. Вода идет сплошным большим потоком. Дождались его, привезли обратно. Отказывается. Никуда не хочет, говорил, что никуда не поедет. Слава богу, уговорили. Сейчас на месте эвакуировали его в автобус, записали адрес, данные. Отправим сейчас домой его», — сказала представитель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» из ХМАО Лазарева Елена.

Не всех получается эвакуировать, люди отказываются, добавила доброволец. «Таких много. Каждый раз с боем их вытаскиваем. Есть те, кто остается. Записываем данные, передаем полиции», — добавила собеседница агентства.

Вода в Кургане продолжает прибывать и преодолела опасную отметку. Мосты уходят под воду, дорогу на аэропорт перекрывают. Вся свежая информация о наводнении в регионе — в прямой трансляции URA.RU.

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В курганских садах идет эвакуация. Волонтерам удалось спасти 96-летнего пенсионера, который отказывался бросать участок и рассаду, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сейчас прочесывали СНТ „Рассвет“ и „Мечта“. По пути нам попался дедулечка 96 лет. Шел, нес рассаду на свой участок. Мы его проводили. Оставили рассаду. Сомневался: „Я никуда не пойду“. Не хотел бросать свой участок. Смотрим, а у него уже прорвало реку. Вода идет сплошным большим потоком. Дождались его, привезли обратно. Отказывается. Никуда не хочет, говорил, что никуда не поедет. Слава богу, уговорили. Сейчас на месте эвакуировали его в автобус, записали адрес, данные. Отправим сейчас домой его», — сказала представитель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» из ХМАО Лазарева Елена. Не всех получается эвакуировать, люди отказываются, добавила доброволец. «Таких много. Каждый раз с боем их вытаскиваем. Есть те, кто остается. Записываем данные, передаем полиции», — добавила собеседница агентства. Вода в Кургане продолжает прибывать и преодолела опасную отметку. Мосты уходят под воду, дорогу на аэропорт перекрывают. Вся свежая информация о наводнении в регионе — в прямой трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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